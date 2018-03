Von Julia Naue

Heidelberg-Neuenheim. Gitarristen und Bassisten stehen gedrängt auf engstem Raum - inmitten von Kabelgewirr und Verstärkern. Irgendwo in der Ecke steht eine Harfe, die auf ihren Einsatz wartet. Was für den objektiven Beobachter wie unkoordiniertes Chaos anmutet, ist in Wirklichkeit Improvisation mit System. Bereits seit einem halben Jahr öffnet das Café Botanik im Neuenheimer Feld einmal im Monat seine Türen für musikbegeisterte Studenten. Unter dem Motto "Come and play with us" bietet die Botanik-Jam-Session jedem, der ein wenig musikalisches Talent besitzt, eine Bühne.

Organisator Rodolfo Lehnebach ist ganz begeistert vom unerwarteten Ansturm. "Mensch, ich komm' ja mit den ganzen Anschlüssen für die Instrumente gar nicht mehr hinterher", scherzt er. Lehnebach arbeitet beim Studentenwerk als Musiklehrer. Die Jam-Session sieht er als Chance, Musik zu verbreiten - egal, ob man ein Instrument spielen könne oder nicht. "Und das fühlt sich eben einfach richtig an." Für ihn ist es wichtig, dass sich auch Musiker, die noch auf niedrigerem Niveau musizieren, nicht scheuen. "Hier ist jeder mit etwas Rhythmus im Blut willkommen", betont er. Das häufigste Instrument bei den Sessions sei übrigens die Gitarre.

Daher fällt Daniela Osietzki mit ihrer Harfe ganz besonders auf. Die 19-Jährige ist zum ersten Mal bei so einer großen Jam-Session und dementsprechend auch ein bisschen nervös. Allerdings findet sie: "Eigentlich kann man gar nichts falsch machen. Man muss nur aufpassen, dass man sich auf die anderen Musiker einlässt." Das Wichtigste sei, sich selbst nicht in den Vordergrund zu drängen. Die Studentin spielt seit sechs Jahren Harfe und schreibt auch eigene Lieder. Am liebsten spielt sie Blues, Jazz oder Folk.

Der Bassist der Rockgruppe Peroxid, Patrick Hähnel, hat mit seinen Bandkollegen sogar den Weg von Ludwigshafen ins Café Botanik auf sich genommen. "Erst wollte ich nur zuschauen", berichtet er. "Vor dem Losfahren habe ich dann aber spontan entschieden, den Bass einfach einzupacken." Er gibt auch einen entscheidenden Tipp für alle, die sich im "Jammen" mal ausprobieren wollen: "Man darf sich nicht anmerken lassen, wenn man mal nicht den richtigen Ton trifft. Es kommt immer nur darauf an, wie man sich verkauft."

Physik-Doktorandin Aisling Johnson hingegen ist schon ein alter Hase, wenn es ums Improvisieren geht. "Hier im Botanik bin ich zwar auch erst zum zweiten Mal, aber ich mache das öfter", erzählt die Bassistin. "Es ist toll, mit Leuten unterschiedlicher Niveaus zu spielen." Aber das mache die Sache natürlich auch nicht leichter. Entscheidend sei dennoch, dass man sich einfach traue. "Manchmal gibt es Stücke, die man nicht kennt", so Johnson. "Dann muss man aber genau das tun, was eine Jam-Session ausmacht: improvisieren."

Fi Info: Die nächste Session ist heute, 24. Mai, um 20 Uhr im Café Botanik. Eingeladen ist jeder, der Spaß am Musizieren hat und sich nicht scheut, das vor Publikum zu zeigen. Wer selbst überhaupt keine musikalische Ader hat, ist als Zuhörer willkommen.