Von Denis Schnur

Seit 1973 setzt sich Amnesty International gegen die Todesstrafe ein. Dass der Kampf dabei sehr vielfältige Formen einnehmen kann, zeigt die Ausstellung "Voices from Death Row" in der Volkshochschule, Bergheimer Straße 76. Die beiden Studenten Catharina Ziebritzki und Christoph Steinert sind seit Längerem bei der Amnesty-Hochschulgruppe aktiv und erklären, was es mit der Ausstellung auf sich hat und warum das Engagement gegen die Todesstrafe so wichtig ist.

Die meisten Heidelberger Studenten sind wohl schon jetzt gegen die Todesstrafe. Warum sollten sie sich trotzdem die Ausstellung "Voices from Death Row" anschauen?

Catharina: Weil es hier nicht nur darum geht, abstrakt gegen die Todesstrafe zu sein, sondern um den einzelnen Menschen. Außerdem sieht man, dass es diesen Konsens gegen die Todesstrafe, den wir in Deutschland vielleicht haben, lange nicht überall auf der Welt gibt. Jedes Jahr werden Tausende hingerichtet.

Christoph: Ich finde spannend, dass den Verurteilten ein Gesicht gegeben wird. Man bekommt so auf einer persönlichen Ebene eine Verbindung zu ihnen. Es geht nicht um Zahlen und Statistiken, sondern um Menschen.

Im März hat der US-Bundesstaat Maryland die Todesstrafe abgeschafft. Ist es nicht eine Frage der Zeit, bis es sie nicht mehr geben wird - mit oder ohne Engagement von Amnesty?

Catharina: Selbst wenn es nur noch eine Frage der Zeit wäre, dann wäre es die Aufgabe von Amnesty International, dies zu beschleunigen. Maryland ist auch erst der 18. Bundesstaat in den USA, der die Todesstrafe abgeschafft hat.

Christoph: Außerdem haben einzelne Staaten wie Japan, Gambia, Indien oder Pakistan die Todesstrafe vor Kurzem erst wieder eingeführt.

Catharina: Vielleicht hat auch das Engagement von Amnesty zu der Abschaffung in Maryland beigetragen: Seit 1973 setzt sich die Organisation verstärkt auf diesem Feld ein und seitdem ist die Zahl der Staaten, die die Todesstrafe abgeschafft haben, von 16 auf 140 gestiegen. Das lag nicht nur an Amnesty, aber man hat sicher einen Beitrag geleistet.

In Deutschland ist die Abschaffung der Todesstrafe seit 1949 in der Verfassung verankert. Warum sollte man sich hier trotzdem engagieren?

Christoph: Wir leben in einer globalisierten Welt. Deswegen sollte man sich auch internationalen Problemen stellen und sich fragen, was für einen persönlich relevanter ist: Stuttgart 21, oder dass es Staaten gibt, die ihre Bürger umbringen? Für mich ist da das Leben der Menschen das wichtigere Gut.

Wie sieht Euer Engagement gegen die Todesstrafe bei Amnesty konkret aus?

Catharina: Es besteht aus drei Teilen: aus Öffentlichkeitsarbeit, Petitionen und Urgent Actions. Unter Öffentlichkeitsarbeit fällt zum Beispiel die Ausstellung oder Infoveranstaltungen. Bei Urgent Actions oder Eilaktionen wird dazu aufgerufen in großem Rahmen Briefe oder Mails an Verantwortliche zu schreiben, um so eine Hinrichtung aufzuschieben oder zu verhindern.

Christoph: Wenn dann Briefe aus aller Welt ankommen, müssen die erst einmal übersetzt werden, sorgen so für viel Aufwand und geben dem zu Tode Verurteilten Zeit. So kann man in Einzelfällen was bewegen und Menschen eine Chance geben.

Und was habt Ihr als Hochschulgruppe in nächster Zeit geplant?

Catharina: Morgen wird es in der Volkshochschule um 19 Uhr eine Podiumsdiskussion zur menschenrechtlichen Lage der Sinti und Roma in Deutschland und Europa geben.

Christoph: Und am Freitag um 19 Uhr führen wir gemeinsam mit "Freiheit für Mumia Abu-Jamal" einen Film zum Prozess gegen Mumia Abu-Jamal im Deutsch-Amerikanischen Institut vor. Er wurde vor 31 Jahren in Philadelphia zum Tode verurteilt. Immerhin wurde die Todesstrafe 2008 aufgehoben und in lebenslange Haft umgewandelt.

Catharina: In seinem Fall sind die Tatsachen, die zur Verurteilung führten, und der Prozessverlauf sehr umstritten. In den USA mussten seit 1973 141 Todesurteile aufgehoben werden, weil sie fehlerhaft waren. Da kann man sich ausrechnen, dass viele Unschuldige getötet wurden und es sich lohnt, für jeden Einzelnen zu kämpfen.

Info: Die Hochschulgruppe von Amnesty International trifft sich jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 20 Uhr in der Evangelischen Studierendengemeinde, Plöck 66. Interessierte sind immer willkommen. www.amnesty-heidelberg.de.