Heidelberg. (pad) Ob bei finanzieller Notlage, Fragen zum Studium mit Kind oder einer ungeplanten Schwangerschaft - Sarah Frahnert hat für alle Probleme der Studenten ein offenes Ohr und stellt bei Bedarf auch Kontakt zu den zuständigen Ämtern her. Ebenso werden Studenten mit Behinderung von ihr dabei unterstützt, ihr Studium optimal zu gestalten. Sarah Frahnert hat einen Abschluss in Sozialer Arbeit und ergänzt ab jetzt das Angebot der Psychosozialen Beratung des Studentenwerks.

Alle Studenten können bei Sarah Frahnerts offener Sprechstunde immer dienstags und mittwochs von 11 bis 13 Uhr in der Gartenstraße 2 vorbeischauen und sich Rat in heiklen Lebenssituationen holen. Alle Gespräche sind natürlich streng vertraulich, sodass sich die Studenten ohne Vorbehalt an sie wenden können. Auch persönliche Termine können über sarah.frahnert@stw.uni-heidelberg.de vereinbart werden. Telefonisch ist die neue Sozialberatung des Studentenwerks unter 06221/543758 zu erreichen.