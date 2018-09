Köln (dpa). Kellnern oder Taxi fahren - während des Studiums verdienen sich die meisten Studenten etwas nebenher. Wer im Oktober frisch an die Universität kommt, nimmt idealerweise aber nicht gleich einen Nebenjob an, wenn es nicht zwingend erforderlich ist. Das rät Nicolai Preuße, Rechtsanwalt und Experte für das Thema Nebenjob beim Deutschen Studentenwerk. Die Gefahr sei groß, dass Erstsemester den Arbeitsaufwand für das Studium unterschätzen und sich so gleich zum Beginn des Studiums verzetteln. Am besten warten sie das erste Semester ab, bis sie einen Job annehmen.

Laut der 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks war im Sommersemester 2012 während der Vorlesungszeit mehr als jeder zweite Student erwerbstätig (62 Prozent). Im Vergleich zum Sommersemester 2009 ist die Zahl der Studenten mit Nebenjob jedoch um fünf Prozentpunkte gesunken.