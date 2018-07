Von Hannah Kappenberger

"Ich werde keine klassische Stadtführung mit Ihnen machen, in der ich Ihnen nur Daten und Orte um die Ohren pfeffere. Das finde ich viel zu langweilig!" Mit dieser klaren Ansage sind die Erwartungen der 20 Studenten geweckt an diesem kalten, aber wunderbar sonnigen Dienstagnachmittag - und erfüllen sich dann auch in den kommenden zwei Stunden. Kristian Willenbacher, der bereits seit zwölf Jahren auf freiberuflicher Basis neben seiner Arbeit für das Studentenwerk Stadtführungen anbietet, macht seinen Job nämlich mehr als gut. Die Stimmung ist sowieso sehr entspannt: Die Stadtführung hat das Studentenwerk nämlich extra für Studenten organisiert - und mit drei Euro ist auch die Teilnahmegebühr sehr erschwinglich.

Los geht die Tour im Marstallhof, wo Willenbacher beweist, dass Heidelberg "auch mal hässlich kann" und auf das Kollegiengebäude im wenig charmanten 60er-Jahre-Stil gegenüber dem alten Zeughaus verweist. Allerdings kann man froh sein, dass die Universität ihren Sitz trotzdem noch zu einem Großteil in alten Gebäuden hat. Ebenfalls in den 60er Jahren gab es nämlich seitens der Universität das Bestreben, noch weit mehr alte Häuser abzureißen, um neue, moderne Unigebäude hochzuziehen - ein Plan, der damals glücklicherweise vom Gemeinderat unterbunden wurde.

Die gesamte Stadtführung orientiert sich immer wieder an der Unigeschichte: So auch in der Alten Aula, wo alle erst mal in ein kollektives "Oh" ausstoßen. Kein Wunder, der Saal mit seinen holzvertäfelten Wänden, den edlen Balustraden, den Gemälden und Statuen wirkt sehr erhaben und - typisch für Heidelberg - altehrwürdig. In der Alten Aula, die zum 500. Jahrestag der Universität erbaut wurde, hängen Plaketten, auf denen die wichtigsten Professoren der Uni zu sehen sind. Dazu hat Willenbacher dann auch gleich eine Anekdote zur Hand: Als die Alte Aula eröffnet wurde, waren jegliche Berühmtheiten der damaligen Zeit aus Wissenschaft und Forschung zu einer großen Feier geladen, selbst aus Berlin wurden Gäste erwartet. Als der Rektor in einem letzten Kontrollgang die Aula entlang schritt, fiel ihm auf, dass an den Plaketten eine ganz entscheidende Person fehlte: Robert Wilhelm Bunsen, Namensgeber des Bunsenbrenners und einer der ruhmreichsten Heidelberger Forscher überhaupt. In letzter Minute wurde also eine Plakette angebracht, bevor der Ehrenträger die Alte Aula betrat. Das erklärt, warum der berühmte Bunsen nun hinten links in der Ecke hängt, asymmetrisch zwischen zwei andere Würdenträger gequetscht.

Der Medizinstudent Maximilian Schüßler ist begeistert: "Er schafft es, die Geschichte lebendig zu machen. Außerdem entzaubert er ein bisschen das "Blingbling" der Uni und zeigt die Realität."

Im Studentenkarzer hat Willenbacher gleich mehrere Anekdoten auf Lager. Die Universität hatte lange Zeit das Recht, bei kleineren Vergehen der Studenten die Strafen selbst aufzuerlegen. Als "Gefängnis" diente dazu bis 1914 der Studentenkarzer. "Die Studenten wurden eigentlich nur dann verhaftet, wenn sie nachts sturzbetrunken durch die Gassen stolperten. Schnell wurde es zu einer Art Ritual: Wer ein echter Kerl sein wollte, musste in seinem Studium mindestens einmal für drei Tage in den Studentenkarzer gesperrt werden", erklärt Willenbacher.

Schlecht ging es den Studenten hier übrigens nicht: Der Hausmeister des Karzers besorgte nämlich gegen Geld Essen, Bier und Feuerholz. So kam es in den mit Kritzeleien vollgeschrieben Dachboden erst recht zu Alkoholexzessen. "Man könnte sagen, dass hier die Partyzone des späten 19. Jahrhunderts war!", fügt Willenbacher augenzwinkernd hinzu.

Weiter geht es zum Hotel Ritter, durch die Heiliggeistkirche bis zur Alten Brücke. Dort endet die Stadtführung unter großem Applaus nach zwei äußerst spannenden Stunden in der untergehenden Sonne - klar, dass Heidelberg sich zu Abschluss in den letzten Sonnenstrahlen mal wieder von seiner besten Seite zeigt.