Schon wieder hat Ulrike Marx-Schelper ein PC-Problem: Sie ist wie schon viele Internetnutzer vor ihr auf eine Phishing-Mail reingefallen. Eine Nachricht, vermeintlich von der Telekom, forderte sie auf, ihr Postfach sicherer zu machen, auf einen Link zu klicken und ihr Passwort einzugeben. Gesagt, getan. Doch sicherer wurde nichts. Im Gegenteil: Nun konnte sie plötzlich nicht mehr auf die Mails zugreifen. Hacker hatten die Kontrolle über das Konto übernommen. Ein Anruf bei der Telekom sollte helfen, aber die Laiin war mit den Anweisungen des Beraters überfordert. "Also hab ich professionelle Hilfe gerufen", erklärt Marx-Schelper. Statt der Telekom kümmert sich nun Christoph Graf um das Problem. "Und das klappt hervorragend", findet die Neuenheimerin.

Es ist nicht das erste Mal, dass sie sich an Graf und seine "Studenten-Engel" wendet. Hinter dem Namen steckt ein Start-Up, das Graf während seines Studiums mit zwei Freunden gegründet hat. Die Idee dahinter ist gleichzeitig auch Firmenmotto: "Informatik-Studenten aus Heidelberg lösen PC-Probleme direkt bei Ihnen zuhause." Darauf kam Graf, weil er während seines Computerlinguistik- und Englisch-Studiums schon als Hilfskraft für IT an der Uni angestellt war. "Dann kamen immer mehr Professoren mit Problemen zu mir", erklärt er. Und ständig hauten ihn Freunde an: "Du studierst doch Informatik, du kennst dich mit sowas aus."

Da muss ein Bedarf sein, dachten sich Graf und seine Freunde. Probeweise druckten die Studenten Flyer und verteilten sie in der Nachbarschaft. "Wir wollten sehen, ob jemand anruft oder die Idee doch Mist ist." Das war im Dezember 2014. "Schon am nächsten Morgen rief eine Frau an", erinnert sich Graf. Der Mac-Computer der Kundin wählte sich nicht ins Internet ein, selbst ein Apple-Techniker sei vor Ort gewesen und habe nicht weiter gewusst. "Als wir das Problem lösen konnten, war das für uns natürlich total motivierend", so der Computerlinguist. Seitdem kommen jeden Tag Anrufe. "Meist geht es um Anwendungsprobleme. Der PC ist zu langsam, das Internet läuft nicht oder ein Programm funktioniert nicht", erklärt Graf, der mittlerweile promoviert. In diesem Jahr seien 112 Einsätze zusammengekommen. 110 davon lösten Graf und seine Mitarbeiter erfolgreich. "Nur einmal konnten wir nicht helfen, und einmal war es dem Kunden zu aufwendig", erklärt Graf. In diesen Fällen zahlen die Kunden nichts, Anfahrt und Stundenpreis werden nur im Erfolgsfall fällig.

Fast die komplette Bandbreite an Problemen hat Graf bei Marx-Schelper abgearbeitet. "Vier oder fünf mal war ich bestimmt schon hier", sagt er. Als der Monitor ihres Laptops Anfang des Jahres nicht mehr funktionierte und man ihr im Fachgeschäft zum Kauf eines neuen Gerätes riet, kam ihr der Flyer der "Studenten-Engel" gerade recht. "Er kam vorbei, schraubte das Gerät auf und ersetzte lediglich ein Kabel", erinnert sie sich, "dann ging wieder alles." Anschließend vertraute sie den Informatikstudenten auch bei anderen technischen Problemen.

So wie dieses Mal. Routiniert beseitigt Graf die Schäden der vermeintlichen Telekom-Mail, setzt die Passwörter zurück und installiert einen Werbe-Blocker. Direkt danach kann Marx-Schelper wieder wie gewohnt surfen.

