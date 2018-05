Werner Huneke gestern gewählt

hob. Der neue Rektor der Pädagogischen Hochschule Heidelberg (PH) steht fest: Mit großer Mehrheit wählten Hochschulrat und Senat gestern in einer gemeinsamen Sitzung Professor Hans-Werner Huneke. Vorbehaltlich der Ernennung durch Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird er am 1. Oktober sein Amt antreten. Der bisherige Prorektor für Studium und Lehre an der PH Freiburg wird damit Nachfolger von Annelie Wellensiek, die am 7. Juni im Alter von 56 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben war. Huneke tritt in große Fußstapfen, denn Wellensiek führte die PH nicht nur aus der Finanzkrise, sondern stellte sie auch als "University of Education" in den letzten Jahren völlig neu auf. Aber auch der Freiburger Professor bringt sehr gute Voraussetzungen mit. 1975 begann er mit seinem Studium für das Lehramt mit der Fächerkombination Deutsch und Geschichte an den Universitäten Hamburg und Münster. Nach seinem erfolgreichen Abschluss war er bis 1987 Lehrer am Colégio Visconde de Porto Seguro in Valinhos/Brasilien tätig. Es folgten zwei Jahre als Lehrer in Wanne-Eickel und Hamm, bevor er 1989 eine Anstellung als Lektor des Deutsch-Akademischen Austauschdienstes an der Universität Coimbra/Portugal annahm.

Im Jahr 1994 wechselte Huneke an die Pädagogische Hochschule Heidelberg und promovierte 2003 hier an der Universität. Im gleichen Jahr ging Huneke an die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, wo er das Sprachdidaktische Zentrum leitete. 2004 folgte er dem Ruf an die Pädagogische Hochschule Freiburg (Institut für deutsche Sprache und Literatur), wo Huneke seit Oktober 2010 das Amt des Prorektors für Lehre und Studium innehat. Er wurde für sechs Jahre gewählt und ist 59 Jahre alt.