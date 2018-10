Von Denis Schnur

Das Außenreferat des Studierendenrates (Stura) will sich solidarisch mit in Deutschland lebenden Flüchtlingen zeigen: Geht es nach den Referenten, richtet der Stura demnächst einen Fonds ein, durch den Hochschulstipendien für Menschen mit Asylrecht in Europa finanziert werden. Stimmt das Studentenparlament dem Antrag zu, der am vergangenen Dienstag in erster Lesung behandelt und mehrheitlich begrüßt wurde, richtet dieser möglichst bald ein Konto für zweckgebundene Spenden ein. Diese sollen das Projekt komplett finanzieren. Eine Beteiligung des Stura an den Kosten sieht der Antrag ausdrücklich nicht vor, diese wird aber auch nicht ausgeschlossen: "Sollte sich im späteren Verlauf eine Mehrheit finden, die eine Spende seitens des Stura befürwortet, wäre das natürlich eine erfreuliche Möglichkeit", betont Außenreferent Glenn Bauer.

Über die Vergabe der Stipendien, die mindestens den Bafög-Höchstsatz betragen sollen, entscheidet dann künftig eine Vergabekommission aus zwei Unidozenten, zwei Angehörigen des Mittelbaus und zwei Studierenden. Antragsberechtigt wären alle, die innerhalb der Europäischen Union den Flüchtlingsstatus genießen. Die Zahl der Stipendiaten hinge dabei von den eingeworbenen Spenden ab.

Laut Bauer geht der Antrag auf den Appell "Hochschulstipendien für Flüchtlinge aus Syrien" zurück, den auch mehrere Mitarbeiter und Studis der Uni Heidelberg unterzeichnet haben. Der Appell forderte die Bundesregierung auf, syrischen Flüchtlingen das Studium an deutschen Universitäten zu ermöglichen, um so einen Beitrag zu langfristigem Flüchtlingsschutz, der Integration und zum Wiederaufbau des Landes im Nahen Osten leisten zu können. Denn in aller Regel können sich Flüchtlinge ein Studium ohne Unterstützung nicht leisten.

Während die Bundesregierung dem Appell nachkam und 100 Stipendien für syrische Flüchtlinge einrichtet, geht das den Antragstellern im Stura noch nicht weit genug. Bauer sieht gar eine "humanitäre Pflicht" darin, den Flüchtlingen "die Möglichkeit zu geben, sich für ein Studium hier einschreiben zu können, sofern sie dafür die formalen Voraussetzungen erfüllen."

In der heutigen Stura-Sitzung wird zum zweiten Mal über den Antrag diskutiert. Dabei sollen auch letzte formale Bedenken geklärt werden. Geht es nach Bauer beteiligt sich auch die Uni an dem Projekt. Dazu wollen die Studierendenvertreter einen entsprechenden Antrag in den Senat einbringen. Unabhängig davon soll unmittelbar nach dem Beschluss durch den Stura mit dem Einwerben von Spenden begonnen werden, sodass im besten Fall schon zum Wintersemester 2015/16 die ersten Flüchtlinge in den Genuss der Stipendien kommen.