Von Hannah Kappenberger

Bier statt Acrylfarbe, Sprühfarben und Leinwände anstelle von Kaffee und Kuchen - wer am letzten Sonntag nichts ahnend ins Marstallcafé stolperte, fand sich plötzlich in einem riesigen Atelier wieder. Auf dem Boden, auf Tischen, an die Wand gelehnt oder einfach auf dem Boden: Überall standen und lagen Leinwände, Papier und andere künstlerische Utensilien. Beim "Art Slam", den der Künstler Andreas Wundersee gemeinsam mit dem Studentenwerk organisiert hatte, waren alle Utensilien erlaubt.

Sechs Stunden Zeit hatten die Teilnehmer, um ein Kunstwerk zu schaffen - nicht gerade viel Zeit, um eine ganze Leinwand zu füllen oder eine Videocollage zusammenzustellen. Nachdem die Zeit abgelaufen war, hatten eine Jury und das Publikum die schwere Aufgabe, die Kunstwerke zu bewerten und zu prämieren. "Wir haben eine bunt gemischte Jury, mit Vertretern der Stadt, studentischen Initiativen und Künstlern", erklärte der 27-jährige Wundersee, der selbst in Heidelberg Kunstgeschichte studiert hat und seitdem als Künstler arbeitet. Schon länger kooperiert er mit dem Studentenwerk: Zum 625. Jubiläum der Universität gestaltete er die Zeughaus-Mensa mit Porträts von 625 Studenten. Die Idee, an der Uni einen Art Slam zu organisieren, kam Wundersee schon vor längerer Zeit: "Vor einem Jahr habe ich so etwas schon auf dem Friedrich-Ebert-Platz gemacht, ich wollte aber, dass möglichst viele Menschen mitmachen können. So kam ich dann auf die Idee, einen Slam hier im Marstallcafé zu machen."

Der Künstler war sehr zufrieden mit der Aktion, auch wenn es anfängliche Schwierigkeiten gab: Noch wenige Tage zuvor hatte Wundersee nur zwei feste Zusagen von Künstlern, die bei dem Slam mitmachen wollten. Trotzdem meldeten sich schließlich sogar 15 Teilnehmer an - und auch viele Zuschauer machten es sich zwischen den malenden und zeichnenden Künstlern bequem. Neben dem künstlerischen Interesse stand bei der Aktion vor allem der Spaß an erster Stelle. "Ich habe durch eine Freundin zufällig von dem Slam erfahren", erzählte Kevin Niedersee, der kurz vor Ende der Zeit um 16 Uhr seiner Zeichnung noch den letzten Schliff gab. "Ich muss hier auch gar nicht gewinnen, für mich steht einfach der Spaßfaktor im Vordergrund. Außerdem ist die Stimmung super."

Wundersees Idee kam gut an, egal, ob bei den Teilnehmern oder bei den Zuschauern, die zwischen den Künstlern an den Tischen saßen und den Werken bei Kaffee und Kuchen beim Wachsen zuschauen konnten. Da gab es auch einiges zu sehen: Neben klassischer Malerei auf Leinwänden gab es Videokunst, eine Performance des Dichterkreises "Camina" in Maleranzügen, die sie von fremden Leuten vollschreiben ließen, Zeichnungen, Comics und riesige Kreise, die mithilfe einer noch größeren Drehscheibe auf Papier gebracht wurden. Die Porträts, Traumwelten, Tiergeschichten und Collagen sorgten für eine Vielfalt, bei der man kaum glauben konnte, dass sie in gerade einmal sechs Stunden entstanden waren. Diana Farek etwa bemalte in der kurzen Zeit eine mannsgroße Leinwand: "Ich bin jetzt langsam ein bisschen in Eile, ich würde das Bild gerne noch fertigstellen", erklärte sie lachend, während sich die Jury schon zur Bewertung bereit machte.

Bei all der beeindruckenden Vielfalt fiel es auch sichtlich schwer, aus all den Kunstwerken einen Favoriten ausfindig zu machen. Das Publikum entschied sich schließlich für Claire Ewbank, die mit dem ruhigen Gemälde einer traumartigen Landschaft mit einer Klavierspielerin begeisterte. Die Jury dagegen favorisierte eine Collage von Marcos Morales, der nur durch einen Zufall überhaupt am Slam teilgenommen hatte: Der Argentinier war auf der Durchreise, als er von der Aktion Wind bekam. "Eigentlich bin ich nur als Tourist in Heidelberg und mache hier einen einmonatigen Deutschkurs", erzählte der Grafikdesigner, "aber ich habe von Andreas Wundersee erfahren, dass es diese Aktion hier gibt, und wollte unbedingt mitmachen". Den zweiten Platz vergab die Jury an Maria Mast, die ein Kunstvideo zusammenstellte, das das Publikum zum Nachdenken, aber auch zum Lachen brachte. Dritter wurde Artur Ertel, der einen künstlerischen Comic über eine Freundschaft zwischen einem Pandabären und einem Erdmännchen zeichnete.

Einige der Kunstwerke, die am Sonntag entstanden sind, werden im Marstallcafé ausgestellt und können noch einen Monat lang bewundert werden.