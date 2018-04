Von Stefan Meyer

In einer Bar geht ein Student auf die Toilette und trifft vor dem Spiegel auf einen anderen jungen Mann, der sich gerade die Frisur richtet. Beide sind nicht auf den Mund gefallen. "Passt schon, sieht gut aus", sagt der eine. "Was machst du denn?", entgegnet der andere. "Ich schreibe gerade einen Roman", antwortet der eine. "Genial", meint wieder der andere. Ein paar Tage später gründen beide einen Literaturkreis.

Was schräg klingt, hat sich vor wenigen Monaten so in der Unteren Straße zugetragen. In jener Nacht lernten sich Safak Saricicek und Fynn Bachmann kennen, über Freunde von Freunden stieß später noch Dennis Mizioich dazu. Seither lesen sie sich jeden Sonntag im Marstallcafé ihre neuesten Texte vor. Der Name ihrer Gruppe, "Echolot", ist dabei Programm: "Es geht darum, die Möglichkeiten auszuloten. Wir suchen etwas und wissen noch nicht, wonach wir suchen. Unser Echolot ist die Literatur", erklärt Safak.

Genauso ungewöhnlich wie die Geburtsstunde des Kreises ist seine Zusammensetzung. Denn die drei 23-Jährigen bevorzugen völlig unterschiedliche Genres. Wenn Fynn nicht gerade mit seiner Bachelorarbeit beschäftigt ist, arbeitet der Physikstudent an seinem Roman. Das Schreiben hat ihm schon immer Spaß gemacht, bei seinem Buchprojekt spielen aber auch pragmatische Gründe eine Rolle: Auf Partys musste der passionierte Tramper immer wieder von Erlebnissen erzählen, die er auf seinen Reisen quer durch Europa hatte. Also begann Fynn, seine verrückten Anekdoten aufzuschreiben. Mag der Held seines Romans auch fiktiv sein, die Handlung ist es nicht: "Man würde nie auf so kranke Ideen kommen, wenn man nicht selbst auf einer Tankstelle übernachtet hat", erklärt er.

Safak hat sich auf Kurzgeschichten verlegt. Zunächst war der Jurastudent einfach nur begeisterter Leser. "Dann kam irgendwann der Gedanke: Ich kann das doch auch", erklärt er. Mit Erfolg: Mittlerweile hat Safak schon in literarischen Anthologien und Zeitschriften veröffentlicht und sogar einen Autorenvertrag in der Tasche. Warum er Kurzgeschichten schreibt, ist schnell erklärt: Zumeist überkommen in seine Einfälle impulsiv, sodass er die Ideen schnell auf Papier zu bringen versucht. Safak hat aber auch schon eine Novelle verfasst.

Dennis wiederum hatte einst mit Fantasyliteratur begonnen. "Aber da klang alles wie beim Herrn der Ringe", erklärt er. Als frisch verliebter Jugendlicher wandte er sich dann der Liebeslyrik zu und meldete sich in einem Dichterforum an. Die Reaktionen auf seine Verse waren jedoch nicht gerade positiv. "Einer schrieb: Das erinnert an das Tagebuch eines 14-Jährigen", weiß er noch. Doch davon ließ sich der damals 15-Jährige nicht entmutigen und wollte es jetzt erst recht wissen. Und tatsächlich: Auch der Chemie- und Germanistikstudent hat mittlerweile in Anthologien veröffentlicht und ist Stipendiat der Darmstädter Textwerkstatt.

So unterschiedlich ihre Vorlieben auch sein mögen, sind sich die Literaten doch in einem einig: "Echolot" darf gerne größer werden. Bislang schauen neben den Dreien lediglich noch ein oder zwei Bekannte vorbei. "Ziel ist es, uns einfach literarisch auszutauschen und einen gewissen Freiraum zu bieten, wo Studenten gemeinsam Texte schaffen", erklärt Safak. "Wir wollen Menschen erreichen, die gerne schreiben und diese Leidenschaft mit uns teilen wollen."

Info: Der Literaturkreis "Echolot" trifft sich jeden Sonntag um 18 Uhr im Marstallcafé. Wer Kontakt aufnehmen möchte, schreibt eine E-Mail an echolot.heidelberg@yahoo.de.