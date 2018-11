Adrian Menges verspiest in Saarbrücken eine Curry-Wurst, die zuvor von dem von ihm entwickelten Currywurst-Automaten hergestellt wurde (undatierte Aufnahme). Der «Currymax» bereitet den Snack in etwa sieben Minuten: Die Wurst wird per Heißluftföhn gegrillt, in einem Schneidewerk in mundgerechte Stücke zerteilt und mit Currysoße übergossen. (Foto: dpa)

Saarbrücken. (dpa) Currywurst auf Knopfdruck: Saarbrücker Studenten haben einen Automaten für die beliebte Imbiss-Speise entwickelt. Der «Currymax» bereitet den Snack in etwa sieben Minuten: Die Wurst wird per Heißluftföhn gegrillt, in einem Schneidewerk in mundgerechte Stücke zerteilt und mit Currysoße übergossen, wie eine Sprecherin der Hochschule für Wirtschaft und Technik am Mittwoch berichtete.

Ob der «Currymax» eines Tages in Kantinen oder auf Bahnhöfen installiert wird, steht in den Sternen. Das Gerät wurde im Zusammenhang mit einer Erstsemester-Vorlesung von Stunden in Kooperation mit einem Auszubildenden von Siemens in rund 900 Arbeitsstunden entwickelt. HTW-Studenten haben schon mehrfach Prototypen von technisch anspruchsvollen, «aber ehr schrägen» Geräten konstruiert: etwa automatische Schwenker (Grills), eine Brötchenbelegmaschine oder eine Ballwurfmaschine für Hunde, wie die HTW-Sprecherin berichtete.