Von Denis Schnur

Heidelberg gilt als weltoffen und tolerant - und doch ist auch hier Rassismus etwas Alltägliches. Da sind sich die Organisatoren des "festival contre le racisme", das am Samstag beginnt, sicher. Rassismus fängt für die Studenten nämlich nicht erst an, wenn Asylbewerberheime brennen oder "Ausländer raus" skandiert wird, sondern viel früher.

Er zeige sich in dem Bild, das wir von "Fremden" haben, in unserer Sprache, aber auch im Umgang mit Flüchtlingen. "Das sind Mechanismen, die unterbewusst wirken. Das ist einem oft gar nicht klar", sagt Nora Bräcklein, die zum vierköpfigen Organisationsteam des Festivals gehört. In zu vielen Situationen sei unser Denken von Vorurteilen, von "unbewussten Überlegenheitsannahmen" geprägt, die es bewusst zu machen gelte. Und das ist die Idee hinter dem neuntägigen Festival mit seinen 19 Programmpunkten.

Zwei Schwerpunkte liegen auf dem Umgang mit Muslimen und Flüchtlingen. Für Bräcklein ist dabei gerade die Flüchtlingspolitik "ein Thema zum Verzweifeln". Ihr widmen sich daher gleich mehrere Veranstaltungen des Festivals. Am Sonntag, 7. Juni, gibt es zum Beispiel um 20 Uhr die Möglichkeit in der ZEP, Zeppelinstraße 1, mit einem Heidelberger Flüchtling zu sprechen, sich seine Geschichte und Sichtweisen anzuhören.

Um das Ankommen und den Austausch mit "Einheimischen" geht es am Donnerstag, 11. Juni, bei den "Asyl-Dialogen" um 19 Uhr im Taeter Theater, Bergheimer Straße 147. In dem Theaterstück werden Dialoge deutscher Aktivisten mit Flüchtlingen nachgesprochen und so ihre schwierige Situation aufgezeigt. Anschließend gibt es ein Publikumsgespräch unter anderem mit dem Aktivisten Rex Osa, der aus Nigeria flüchten musste.

Die Entstehung von Rassismus ist Thema mehrerer Vorträge: Am Montag, 8. Juni, widmet sich Anja Lobenstein-Reichmann ab 18 Uhr im Hörsaal 1 der Neuen Uni der "Sprache des Rassismus". Das Afrika-Bild in Schulbüchern ist am 9. Juni Thema des Vortrages von Elina Marner um 18 Uhr in der "Alten PH", Keplerstraße 87. Am 13. Juni um 16 Uhr fragt Luay Radhan in der "Alten PH": "Muslimfeindlichkeit - Warum?".

Mit zwei Workshops am Freitag, 12. Juni, sollen Schüler eingebunden werden: Jeweils von 16 bis 18.30 Uhr sind sie in den Stadtjugendring, Harbigweg 5, eingeladen. Schüler der Klassen fünf bis acht lernen, wie Diskriminierung entsteht und wie man damit umgehen kann. Neunt- bis Zwölftklässler befassen sich zeitgleich mit Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierung.

Info: Mehr dazu unter contreleracismehd.wordpress.com