Von Sabine Meuter

Es ist drei Uhr morgens. Die 21-jährige Jessica wälzt sich schlaflos im Bett hin und her. "Du schaffst es nicht", geht ihr durch den Kopf. Jessica ist im zweiten Semester eines Bachelor-Studiengangs. Von Anfang an gehen ihre Studienleistungen in die Abschlussnote ein. Zunächst läuft alles glatt. Doch irgendwann kann sie nicht mehr abschalten. Und dann fällt sie auch noch bei einer wichtigen Klausur durch. Als sie bei ihren Eltern lernt, bekommt sie plötzlich einen Nervenzusammenbruch. Alles erscheint ihr zu viel. Ihre Weinkrämpfe bekommt sie kaum unter Kontrolle. Die Eltern bringen sie zum Hausarzt, der ihr starke Beruhigungsmittel gibt und sie zur psychosozialen Beratungsstelle an ihrer Uni schickt.

So oder so ähnlich wie Jessica geht es immer mehr Studenten. "Die Inanspruchnahme von psychologischer Beratung hat unter Studenten stark zugenommen", sagt Stefan Grob vom Deutschen Studentenwerk in Berlin. Rund 27.700 Studenten haben 2012 die psychologischen Beratungsstellen der Studentenwerke besucht, 2003 waren es 11.600. Wie viele davon unter Burnout leiden, darüber gebe es keine verlässlichen Statistiken. Fest stehe, dass Burnout immer häufiger auch unter Studenten vorkomme. "Viele stehen aufgrund der Bachelor-Studiengänge, bei denen viel Pensum in kurzer Zeit absolviert werden muss, enorm unter Stress", so Grob.

"Es sind oft die besonders Ehrgeizigen, die unter psychischen Störungen bis hin zu Burnout leiden", hat Wilfried Schumann beobachtet. Er ist Leiter der Psychosozialen Beratungsstelle von Universität und Studentenwerk Oldenburg. Häufig erwarteten die Studenten Dinge von sich, die nicht realistisch seien. "Sie müssen lernen, Prioritäten zu setzen", rät Grob. Was muss dringend erledigt werden? Sind die Kurse in der zweiten Fremdsprache wirklich erforderlich? Kann der Nebenjob reduziert werden? Die frei werdende Zeit sollte dann bewusst genutzt werden.

Entscheidend sei die innere Einstellung, so Schumann. Studenten, denen alles über den Kopf wächst, müssten bereit sein, zu erkennen, dass Änderungen in ihrem Alltag nötig sind. So können sie es auch ohne Antidepressiva und Psychotherapie schaffen, etwa indem sie die psychosoziale Beratungsstelle an ihrer Universität aufsuchen. Und indem sie lernen, ihre Zeit besser einzuteilen. Dazu gehört auch, zu akzeptieren, dass Niederlagen wie eine vermasselte Klausur zum Leben dazugehören.