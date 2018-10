Heidelberg. (RNZ/strö) Ob Jam-Session, Flohmarkt, Kulinarische Sprechstunde und Thriller-Zombie-Tanz - auch in dieser Woche ist auf dem Campus wieder viel los.

Kulinarische Sprechstunde im Zeughaus

Wer sich schon immer gefragt hat, was sich hinter den Bezeichnungen "China-Schnitte", "Feuertopf" oder "vegetarischer Bolognese" verbirgt, hat drei Möglichkeiten: Ausprobieren, das Alternativgericht essen (und möglicherweise etwas verpassen) oder fragen. Ein passender Ansprechpartner für solche Fragen ist Arnold Neveling, Abteilungsleiter der Hochschulgastronomie.

Bei der Kulinarischen Sprechstunde beantwortet er jeden Monat diese und andere Fragen rund ums Thema Essen - auch abseits der Mensa. Anzutreffen ist er in diesem Monat am Donnerstag, 24. Oktober, von 10.30 bis 11 Uhr an der Bar in der Zeughaus-Mensa.

Botanik-Jam-Session

Die Jam-Session im Café Botanik richtet sich am Freitag, 25. Oktober, ab 20 Uhr an alle Künstler unter den Studierenden und an diejenigen, die es einmal werden wollen. Die haben dabei die Möglichkeit, gemeinsam Musik zu machen und auf der Bühne als Gruppe zu improvisieren. Ob Blockflöte oder Harfe – wer sein Instrument einigermaßen sicher beherrscht kann mitmachen. Der Improvisation sind keine Grenzen gesetzt. Der Eintritt ist frei und auch reine Zuhörer sind willkommen.

Campus-Flohmarkt

Allen Internet-Tauschbörsen zum Trotz: Flohmärkte freuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Deshalb findet der beliebte Campus-Flohmarkt auch nach der Sommerpause wieder für alle Verkäufer und Sucher von verborgenen Schätzen und längst verschüttet geglaubten DVDs, Spielekonsolen, Klamotten und Comicheften statt. Und zwar am Samstag, 26. Oktober, von 10 bis 15 Uhr im Marstallhof. Verkäufer benötigen einen gültigen Studierendenausweis und werden um eine knappe Voranmeldung an pr@stw.uni-heidelberg.de gebeten.

"Thrill the World!" mit Workshop

Bluthungrige Gestalten mit blassen, grünen Gesichtern und blutunterlaufenen Augen werden am Samstag, 26. Oktober, durch den Marstall schleichen. Als wenn das nicht schon gruselig genug wäre, fangen sie dann auch noch an zu tanzen - und zwar zu Thriller von Michael Jackson. Warum? Es ist Thrill the World-Tag. Das ist der Tag, an dem Zombies und Menschen weltweit zur selben Zeit an vielen verschiedenen Orten gemeinsam die Thriller-Choreografie zu Michael Jacksons gruseligem Kultsong tanzen. Dann verwandelt sich die Welt in einen Zombie-Planeten. Alle, die Lust darauf haben, können verkleidet als Zombies oder Untote in den Marstallsaal kommen und gemeinsam mit anderen tanzen wie jemand, der weder lebt, noch gestorben ist. Damit die Thriller-Choreografie auch sitzt, gibt es einen Workshop. Dieser beginnt um 17 Uhr im Marstallsaal. Außerdem können sich Interessierte hier auch selbst zum Zombie verwandeln lassen. Ab 23 Uhr geht es dann richtig zur Sache und die Untoten kommen aus ihren Gräbern.