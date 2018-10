Von Lucas Lamberty

Bevor es losgeht, dreht Felix sich noch mal um. "Der Chef hat mir gesagt, ich soll heute etwas langsamer fahren - nicht das noch was passiert", sagt er lachend. Er erntet erstaunte Blicke des bereits völlig außer Atem prustenden RNZ-Mitarbeiters. Dann schwingt sich Felix auf den Sattel seines Rennrads und zischt davon. Die Blutproben aus dem Vincentius-Krankenhaus, die er gerade in seinem klobigen schwarzen Rucksack verstaut hat, müssen ins Labor. Die Zeit drängt. Felix muss noch zum Bethanienkrankenhaus in Rohrbach - einmal quer durch die ganze Stadt. Im Nieselregen wetzt er über die Fahrradwege, vorbei am Bismarckplatz und entlang der Rohrbacher Straße. Seit Januar arbeitet der 27-Jährige als Fahrradkurier für Per Bike Heidelberg. Ein Studentenjob der etwas anderen Art - abseits von Hiwi-Stellen und Kellnern.

Dabei ist Felix eigentlich gar kein richtiger Student mehr. Studiert hat er Politikwissenschaft und Geografie, Ende 2012 hat er seine Abschlussarbeit eingereicht. Er bekam das Angebot zur Promotion - und schlug es aus. Gerne würde er als Referent im politischen Bereich arbeiten, am liebsten im Bundestag. Doch noch sieht er seine Zeit nicht gekommen. "Ich kann mir noch nicht vorstellen, die nächsten 40 Jahre in einem Büro zu sitzen, im Dunkeln das Haus zu verlassen und wieder zurückzukommen", erzählt er später, bei einer kurzen Erfrischung im Café am Römerkreis.

Viel lieber ist Felix draußen an der frischen Luft. "Ich fand die Vorstellung spannend, Fahrrad zu fahren und dafür noch Kohle zu bekommen", sagt der begeisterte Rennradfahrer. 50 bis 80 Kilometer legt er am Tag zurück - auch wenn es regnet, so wie heute. Für Felix ein Traumjob: "Es ist im Moment einfach die optimale Zeit, so kann ich die letzten Züge des Studentenlebens genießen und machen, was ich schon immer mal wollte: als Fahrradkurier arbeiten."

Doch ganz so einfach ist es nicht. Denn das Geld, das Felix mit seinen Schichten drei- bis viermal in der Woche verdient, reicht längst nicht zum Leben. Und so muss er sich mit zusätzlichen Minijobs über Wasser halten: Er nimmt an Experimenten teil, gibt Power-Point-Nachhilfe und hilft bei Umzügen. Felix ist das gewöhnt. Auch sein Studium hat er zum größten Teil selbst finanziert, das Bafög reichte nicht, von seinen Eltern bekam er nur einen kleinen Zuschuss. Sein Politikstudium habe darunter nicht gelitten, sagt er. "Es ist auch einfach eine tolle Erfahrung, so knapp bei Kasse zu sein, sich immer die Frage stellen zu müssen: Wie krieg ich den Monat rum?", erklärt Felix. "Ich habe festgestellt, dass man gar nicht so viel zum Leben braucht."

Nach der neusten bundesweiten Sozialstatistik des deutschen Studentenwerks gehen etwa 60 Prozent der Studenten in Deutschland einem Nebenjob nach, 323 Euro verdient der durchschnittliche Student im Monat. Während viele die Arbeit als zusätzliche Einnahmequelle ansehen, gaben 40 Prozent der Befragten an, wie Felix nur so ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Etwa ein Drittel möchte unabhängiger von den eigenen Eltern sein.

Auch Lehramtsstudentin Laura hatte die Wahl, bei ihren Eltern wohnen zu bleiben und jeden Tag zur Uni zu pendeln, oder sich mit einem eigenen Job ein Stück Freiheit zu leisten. "Ich habe mich bewusst dazu entschieden, dass mir die Unabhängigkeit einfach wichtiger ist", sagt sie. Sie ist eine von 220 Heidelberger Werksstudenten, die für den größten Arbeitgeber der Region, SAP, arbeiten. Wie Felix finanziert sie sich ihr Studium mittlerweile weitestgehend selbst. Ihr Job hat sich als Glücksgriff erwiesen. Bei SAP führt Laura regelmäßig Software-Zertifizierungsprüfungen für Berater und Mitarbeiter von anderen Firmen durch - deutschlandweit. Berlin, Hamburg, München - fast jede Woche ist sie auf den Bahnstrecken der Republik unterwegs. "Es ist einfach toll, arbeitend Deutschland kennenzulernen", meint sie.

Sie sieht den Job zudem als wichtige Ergänzung zu ihrem Studium: "Ich bin an einem Punkt angekommen, an dem ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich in die Schule will oder nicht", sagt sie. "Es hat mich deshalb sehr gereizt, mal in ein größeres Unternehmen reinzuschnuppern." Auch wenn das Reisen manchmal anstrengend sei, durch die flexiblen Arbeitszeiten könne sie Studium und Beruf bislang gut unter einen Hut bringen.

Dass man auch ohne festen Arbeitgeber gut Geldverdienen kann, das haben die VWL-Studenten Felix und Konstantin gemerkt. Sie haben sich mit "Ruprecht Rides" selbstständig gemacht und verkaufen gebrauchte Fahrräder zu günstigen Preisen, die sie vorher in Eigenarbeit wieder aufgemöbelt haben. Die Nachfrage ist groß. Anfang Mai haben sie ihren eigenen Laden im Gewerbegebiet Pfaffengrund eröffnet.

Doch an diesem Samstagnachmittag wirkt der Laden mit seiner stilvollen Einrichtung aus Sperrholzwand, bequemer Ledergarnitur und Sonnenblume auf dem Schreibtisch noch etwas verwaist. "Es hat geregnet, da kommen immer weniger Kunden", erzählt Konstantin und wischt sich seine ölverschmierten Hände an der Hose ab. Dreimal in der Woche schrauben er und Felix während der Öffnungszeiten hier an alten Fahrrädern, im Durchschnitt verkaufen sie sieben bis acht Räder pro Woche. "Der Job macht uns Spaß, es fühlt sich nicht wirklich wie Arbeit an", sagt der 23-Jährige und blickt auf das Klapprad, an dem er gerade noch geschraubt hat. Es sei ein guter Ausgleich zum Unistress - mit dem Felix sich mittlerweile sogar einen Teil seines Studiums finanzieren kann.

Ob Fahrradkurier, Werksstudent oder Jungunternehmer - es gibt viele Möglichkeiten, neben dem Studium Geld zu verdienen. So unterschiedlich die Gründe für den Nebenjob dabei auch sind, die Motivation ist immer die gleiche. Laura bringt es auf den Punkt: "Ich bin jung, ich kann doch arbeiten."