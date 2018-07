Wiesbaden. (dpa) Besonders attraktive Studienorte für Studenten sind im bundesweiten Ländervergleich Berlin und Hamburg. Im Wintersemester 2012/2013 zogen dort mehr Studenten hin als abwanderten. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamts hervor. Für Berlin ergab sich ein Plus von 27.300 Studenten, wenn Ab- und Zuwanderer miteinander verrechnet werden. In Hamburg war es ein Plus von 25.400.

In Nordrhein-Westfalen, das Bundesland mit den meisten Studenten, ist die Bilanz ebenfalls positiv: Dort beträgt das Plus 24.100. Am unattraktivsten ist im Ländervergleich Niedersachsen. Im Wintersemester 2012/2013 wanderten dort mehr Studenten ab, als neue hinzukamen. Das Bundesland verzeichnet ein Minus von 45.817 Studenten. Es folgen Baden-Württemberg mit einem Minus von 19.700 Studierenden und Brandenburg mit 14.415.