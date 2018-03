Teig rollen, ausstechen, verzieren, backen - und dann essen! Die kleinen Plätzchenbäcker und ihre studentischen Eltern hatten viel Spaß bei der Weihnachtsbäckerei in der Zeughaus-Mensa. Damit wurde auch das fünfte Jubiläum von "Mensa for Kids" gefeiert. Foto: joe

Ninl. Mehlbestäubte Nasen, viele fleißige Leckermäuler und verlockender Plätzchenduft im ganzen Zeughaus: Bei der großen Weihnachtsbäckerei in der Mensa im Marstall hatten studentische Eltern und ihre Kinder aus der Kita des Studierendenwerks im Neuenheimer Feld auch in diesem Jahr wieder großen Spaß.

Mit dem gemeinsamen Backen wurde vergangene Woche auch das Jubiläum der Aktion "Mensa for Kids" gefeiert. Im Rahmen der Kooperation des Studierendenwerks mit dem Land Baden-Württemberg können Kinder von Studentinnen und Studenten in Begleitung eines Elternteils kostenlos in der Mensa essen. "Damit stärken wir auch das Ritual des gemeinsamen Essens", so Ulrike Leiblein, Geschäftsführerin des Studierendenwerks.

Die Weihnachtsbäckerei ist jedes Jahr ein Höhepunkt für Erzieherinnen, Kinder und Eltern. Mit Zipfelmütze und Schürze professionell ausgestattet, stachen die Nachwuchskonditoren fachmännisch Plätzchen für Plätzchen aus - und naschten zwischendurch ihr selbst produziertes Backwerk.