Von Mirjam Dapp

Spione wachsen nicht auf Bäumen. Und auch Geheimdienste müssen sich um Nachwuchskräfte bemühen. Deshalb präsentierte sich der Bundesnachrichtendienst (BND) im Hörsaal 7 der Neuen Universität als potenzieller Arbeitgeber. Der erwartete Ansturm blieb aber aus. Nur sieben Studenten kamen zu der Veranstaltung des Hochschulteams der Agentur für Arbeit. Da ging das mit der Geheimhaltung wohl doch zu weit.

Ein Leben als Agent: wilde Verfolgungsjagden, schnelle Autos, Abenteuer. Das versprach sich früher so manch einer von einer Stelle beim Bundesnachrichtendienst. Doch dass diese Vorstellung mehr dem Klischee als der Realität entspricht, wissen inzwischen die meisten. Denn letzten Endes ist die Ausbildung dort vor allem eine klassische Ausbildung in einem Verwaltungsapparat im höheren oder gehobenen Dienst. "Das hat mit James Bond nicht viel zu tun", erklärt Heidi Denz, die beim BND verantwortlich ist für die Personalgewinnung.

Früher erschien der Geheimdienst in der Öffentlichkeit als eine mysteriöse und unbekannte Instanz. Der Standort des Hauptsitzes wurde geheim gehalten, es drangen keine Informationen über die Arbeit des BND nach außen. Und Nachwuchskräfte wurden streng vertraulich beim Auswärtigen Amt oder bei der Bundeswehr angeworben. Seit einigen Jahren ist das anders. Wer beim BND arbeiten will, braucht nur auf die Internetseite oder in die Zeitung zu schauen. Denn wie jede andere Behörde schreibt er offene Stellen aus.

Der BND ist zuständig für die Identifizierung grenzüberschreitender Gefahren des internationalen Terrorismus und der organisierten Kriminalität. Dabei sichten und analysieren die Beamten Informationen, sie treffen Prognosen und geben die Erkenntnisse an die Bundesregierung weiter. Und das in der Regel vom Schreibtisch aus. "Das klingt ziemlich trocken und aktenlastig", sagt Daniel Gründorf. Er studiert Ethnologie auf Bachelor und kann sich eine Karriere beim BND gar nicht vorstellen. "Alleine schon aus moralischen Aspekten kann ich mir nicht vorstellen, bei einem Nachrichtendienst zu arbeiten."

Dabei sind gerade Studenten mit exotischen Studiengängen gesucht. Denn nicht immer sind es nur die Einserkandidaten, die der BND braucht. "Wichtig ist uns bei Bewerbern vor allem eine gewisse Regionalexpertise, insbesondere für Krisengebiete", so Denz. "Deshalb sollten Informationen über Auslandsaufenthalte oder exotische Studienschwerpunkte unbedingt mit in die Bewerbung." Gute Chancen auf eine Anstellung haben Menschen, die sich zurücknehmen können, teamfähig sind und auf andere zugehen können. Verstärkt gesucht werden Absolventen der Studienrichtungen Informatik, Mathematik, Physik, Jura, VWL. Aber auch Sprachkundige, besonders in Arabisch, Chinesisch, Farsi oder Russisch sind gefragt.

Ist der BND also eine ganz normale Behörde? Nicht ganz, ein bisschen Geheimniskrämerei gehört dazu. Denn zunächst soll niemand erfahren, wenn man sich um eine Stelle beim BND bewirbt. Wer das mehrstufige Bewerbungsverfahren gemeistert hat, wird zunächst einmal überprüft. So sollte er keine hohen Schulden haben, die machen erpressbar. Außerdem müssen Kontaktdaten von Freunden oder Verwandten angegeben werden, bei denen sich der BND nach den Bewerbern erkundigen darf. Wer die neunmonatige Durchleuchtung übersteht, wird als Angestellter in den öffentlichen Dienst übernommen, irgendwann winkt die Verbeamtung.

"Meine Bewerbung für den BND liegt schon fast fertig auf dem Schreibtisch", sagt Sabine Frank. Sie studiert Jura in Mannheim und fühlt sich in ihrem Vorhaben bestärkt. "Überall fängt man erst einmal klein an. Und wenn man es nach ein paar Jahren Büroarbeit doch noch in den Außendienst schafft, ist der Job dann umso aufregender."