Von Felix Hüll

Eberbach. Mit der Preisverleihung an die Gewinner des Artikelwettbewerbs ist das diesjährige Bildungsprojekt "Zeitungsflirt" von Volksbank Neckartal, RNZ und der Agentur Promedia Maassen zu Ende gegangen. Unter den 15 prämierten Beiträgen in der Sonderveröffentlichung "Zeitungsflirt 2018" ist auch der Text einer Eberbacher Schülerin.

"Mir kommt’s so vor, als ob die Themen noch nie so vielfältig gewesen sind, und auch noch nie so aktuell", erwähnte Frieder Reichert von der Volksbank bei der Gewinnübergabe in Räumen der Bank-Hauptstelle in Eberbach. Sie fand just an dem Tag statt, an dem die 16 Seiten starke Sonderbeilage auch in der Eberbacher RNZ-Lokalausgabe enthalten war.

Seit 2003 hat das genossenschaftliche Geldinstitut aus Eberbach den inzwischen 16. Zeitungsflirt ermöglicht. 2017/18 setzte die Bank 15.000 Euro für das Projekt ein - damit finanzierte sie die Einführungsveranstaltung im November 2017, die vierwöchigen Zeitungslieferung an die Schulen im Januar 2018 mit dem ständig aktualisierten Begleitmaterial für Lehrer und Schüler im Unterricht durch die Agentur Promedia Maassen, die Aktivitäten der Schülerreporter mit eigenem Zeitungsflirtausweis, den Artikelwettbewerb und jetzt die Gewinnübergabe.

Zeitungsflirt

Dieses Jahr gab es mit 39 teilnehmenden Klassen und über 900 Schülern die bislang größte Teilnahme an dem Programm, das Lesekompetenz stärken und den Nutzen bringenden Umgang mit medial vermittelter Information lehren soll.

"Lesen setzt Schreiben voraus", wandte sich Reichert an die Schüler aus den RNZ-Verbreitungsgebieten Kraichgau, Region Heidelberg und Eberbach selbst. Wichtig sei die Erkenntnis, wie Informationen zustande kommen, die man aufnimmt. Eine gute Erfahrung sei, wenn man selbst einmal einen Text verfasst, wie es die Schüler dieses Frühjahr taten - 148 Artikel wurden der Jury eingereicht, bilanzierte Thomas Frenzel, Ressortleiter Region Heidelberg bei der RNZ.

Unter den verschiedenen Textformen waren 2018 auch erstmals Karikaturen. Der Schwerpunkt aber liegt beim Zeitungsflirten auf dem "Wort", deren viele zu Berichten, Features, Reportagen, Interviews und Kommentaren zusammengefügt wurden.

Die Schüler zeigten, dass sie mit wachen Augen Gegebenheiten vor Ort beobachteten, daraus abgeleitet Fragen stellten und diesen auch mit Nachdruck nachgingen. Frenzel freute sich über das breite Themenspektrum der Beilage vom lokalen Paradebeispiel eines viele Leser(innen) betreffenden Themas bis hin zu globalen Problemen wie dem Klimawandel. So unternahm etwa der Neckargemünder Realschüler Daniel Michael Elsdon einen detaillierten Vergleich vor Ort, wieso Frauen für Kosmetikartikel mehr bezahlen als Männer.

Zeitungsflirt

Die Bammentaler Gymnasiastin Theresa Herrmann begleitete das Bammentaler Symphonieorchester auf einer Drei-Tages-Trainingsfahrt. Nico Tidona vom Neckargemünder Gymnasium berichtete über Lösungsvorschläge einer Mannheimer Hausärztin, wie die Politik dem Mangel an Landärzten begegnen könnte, und Schilderungen der aus Syrien und Afghanistan stammenden Studenten in der Kurpfalz über ihren bisherigen Lebensweg fasste die Gymnasiastin Lara Marie Sandbrink aus Bammental zusammen.

Eine kritische Bewertung populistischer Politik am Beispiel Donald Trumps aus Schülersicht nahm Yasemin Er vom Neckargemünder Berufsbildungswerk vor.

Aus dem Lebensalltag junger Menschen gegriffen ist der von der Jury ebenfalls ausgezeichnete Beitrag von Tughana Taskin aus der Realschule Neckargemünd, in dem ein Mobbingopfer von seinen schmerzhaften Erfahrungen erzählt und wie es mit externer Hilfe auch wieder aus der Situation herauskam.

Ganz besonders hervorgehoben hat Ressortleiter Frenzel den Beitrag von Arwa Abdul Rahman. Sie ist in der Klasse BK1W1 an der Theodor-Frey-Schule Eberbach und hat als einzige der diesjährigen Zeitungsflirt-Wettbewerbsteilnehmer zwei Beiträge eingereicht. "Wir haben uns beim Abdruck für das lokale Thema davon entschieden", begründete Frenzel die Auswahl des Interviews mit Hava Akdeniz, der Frauenvorstandsvorsitzenden der Eberbacher Moschee.

Thema dieses Beitrags war das besondere Angebot, das es seit September 2017 im Eberbacher Hallenbad gibt: Muslima können dort an bestimmten Tagen schwimmen gehen, ohne dass ein Mann zugegen ist. Lediglich bei den begleitenden Kindern dürfen Jungen bis zum Alter von sechs Jahren mit der Mutter ins Bad.

Für die Zeitungsflirt-Beilagen-Leserschaft schien Frenzel dies der interessantere Lesestoff zu sein als ein weiterer Beitrag über autobiografische Erlebnisse einer syrischen Flüchtlingsfamilie. Arwa Abdul Rahman erhielt aus den Händen der Volksbank-Vertreter Frieder Reichert und Sabine Schietinger sowie RNZ-Betreuer Thomas Frenzel wie alle übrigen Preisträger auch einen Buchgutschein sowie ein weiteres Exemplar der Zeitungsflirt-Sonderbeilage 2018.

Reichert dankte allen, die am Projekt mitgewirkt haben und kündigte an, dass die Volksbank Neckartal auch 2019 wieder dieses Bildungsprojekt für Schulen in ihrem Geschäftsgebiet in Zusammenarbeit mit der Rhein-Neckar-Zeitung und der Agentur Promedia Maassen anbieten wird.