Von Martina Birkelbach

Schönbrunn/Moosbrunn. Vorerst nicht völlig aufgeklärt wird, ob es sich bei dem am Mittwochabend vergangener Woche gesichtetem Tier wirklich um einen Wolf oder einen Hund, bzw. um einen Wolfshund handelte. Das "wolfsähnliche Tier" wurde am Ortsrand von Moosbrunn gesichtet. Eine dementsprechende Meldung ging bei der "Haus- & Wildtierrettung Neckartal-Odenwald & Greifswald/Ostsee" (Hauptsitz in Schönbrunn) ein.

Wie Klaus Kraft von der Einsatzleitung und Sven Jensen, Vorsitzender des Vereins, bereits vergangene Woche betonten, handelte es sich der Erfahrung nach wahrscheinlich eher um einen Wolfshund. Da die Melder aber dem Verein "persönlich bekannt und absolut vertrauenswürdig" waren, war nicht von "Effekthascherei" auszugehen. Man wollte aber insbesondere die Halter von Weidetieren informieren, dass ein Wolf oder ein streunender Wolfshund gesichtet wurde.

Informiert wurden die zuständige Polizeidienststelle und die Jagdpächter sowie Schönbrunns Bürgermeister Jan Frey und der Wildtierbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises.

Mitglieder des Vereins waren nachts mit Einsatzfahrzeugen in Moosbrunn vor Ort und sichteten das Tier dabei erneut; diesmal zwischen Moosbrunn und Allemühl. "Aber auch aufgrund dieser Sichtung können wir nicht sicher sagen, ob es sich um einen Wolf oder einen Wolfshund handelt", teilte der Verein mit. Die Sichter, die das Tier zuerst gesehen haben, seien sich aber sehr sicher, dass es sich um einen Wolf gehandelt habe.

Eigentlich hieß es nun, dass die zuständige Wolfstierbeauftragte "Spuren sammelt" und diese an die Forstliche Spuren- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg schicken wird. Die Auswertung sollte sechs bis sieben Wochen dauern.

Ganz so läuft es allerdings nicht, klärt Johannes Erretkamps von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg jetzt auf. Üblicherweise sammelt die FVA mit Sitz in Freiburg Daten und Hinweise und schickt dann gegebenenfalls "Fachberatende im Wildtiermanagement" vor Ort. Dazu kam, bzw. kommt es aber bislang in dem Fall nicht.

Inzwischen hat sich bei der FVA ein Hundehalter gemeldet, dessen Hund im entsprechenden Zeitraum bei Moosbrunn entlaufen war. Man geht davon aus, dass es sich bei den Sichtungen um dieses Tier handelte. Wie Erretkamps erklärt, habe man alle Hinweise aufgenommen und dokumentiert.

Nach einer Gesamteinschätzung ist man zum Ergebnis gekommen, dass "in dem Fall keine weitere Untersuchung nötig, bzw. sinnvoll ist". Wenn er es auch nicht vollständig ausschließen kann, dass es sich in dem Fall in Moosbrunn um einen Wolf gehandelt hat, so "bekommen wir häufig Meldungen, dass Wölfe gesichtet wurden", so der Wildtierökologe. "Oft gehen dann auch mehrere Meldungen von Sichtungen ein, nicht nur eine. In diesem Fall gab es auch kein Foto, das wir analysieren können. Bei jeder eingehenden Sichtung eine Vor-Ort-Untersuchung durchzuführen ist nicht notwendig und auch nicht verhältnismäßig", erklärt Erretkamps weiter.

Auch in unserer Redaktion meldete sich ein Bürger, der behauptete, dass es sich bei dem "wolfsähnlichen Tier" um einen Hund namens Timo (in einem weiteren Schreiben hieß er Toni) handelte. Dieser Hund sei den meisten Bürgern in Moosbrunn bekannt. Auf die Frage, warum er das nicht der Polizei, der Tierrettung oder Bürgermeister Jan Frey melde, gab’s keine Antwort mehr.

Ob nun Wolf, Wolfshund, Hund oder ein ausgebüxter Toni oder Timo, in Schönbrunn und in Moosbrunn ist derzeit alles friedlich.

Info: Hinweise mit Verdacht auf Wolf können an den Wildtierbeauftragten vor Ort oder die FVA unter der 0761/4018274 gemeldet werden.