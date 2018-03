Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach/Neckartal. Angeblich haben die Deutschen das Vogelfüttern erfunden: 1899 wurde in Stuttgart der Deutsche Bund für Vogelschutz als Vorläufer-Organisation des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) gegründet. Nisthilfen und Winterfütterung standen anfangs im Zentrum und sind bis heute populär. Nach NABU-Angaben kaufen Vogelfreunde jährlich Futter für rund 15 bis 20 Millionen Euro. Gerade bei den derzeit eisigen Temperaturen scheint das eine sinnvolle Maßnahme, unumstritten ist sie dennoch nicht. Die Frage, ob man damit den Vögeln wirklich hilft, beantworten Experten mit einem klaren "Jein".

Werner Binder, Vorsitzender der NABU-Ortsgruppe Hessisches Neckartal, sagt: "Frost macht den Vögeln eigentlich nichts aus. Unsere heimischen Vögel sind daran angepasst". Trotzdem füttert er. Sein Eberbacher Amtskollege Dr. Max Schulz tut es ganzjährig. Er plädiert dafür, weil mehr Vögel kommen, wenn sie den Futterplatz gewohnt sind: "Das ist einfach schön, Kinder lernen dabei unterschiedliche Vogelarten kennen. Wer die Tiere aus nächster Nähe beobachten kann, entwickelt eher Verständnis und eine Beziehung zur Natur."

Gegner der Fütterung argumentieren, dass auf diese Weise schwache und kranke Tiere durchgebracht würden, die natürliche Auslese nicht mehr stattfinde. Zudem würden nur Vogelarten unterstützt, die das gar nicht nötig hätten, weil sie nicht vom Aussterben bedroht sind. NABU-Untersuchungen zufolge profitieren etwa zehn bis 15 heimische Vogelarten wie Meisen, Finken, Rotkehlchen und Drosseln. Keine dieser Arten sei in ihrem Bestand gefährdet.

Anders Wildvögel, die in unserer verarmten Landschaft nicht mehr genügend Nahrung finden. Wer dagegen wirklich etwas tun möchte, sollte wenigstens den eigenen Garten naturnah gestalten: Wildblüten, heimische Sträucher und Bäume statt sterilen Rasenflächen und Koniferengrün.

"Vögel finden in unserer verarmten Landschaft nicht mehr genügend Nahrung", sagt Erwin Binder. Aber wer füttert, sollte unbedingt auf hochwertiges Futter achten. Beim Kauf solle man auf Angaben zum Energiegehalt achten und die Zertifizierung durch eine Naturschutz-Organisation. Körner, Haferflocken und Rosinen sollten so gut riechen, dass man sie auch selber probieren möchte. "Die Vögel wählen instinktiv das energiereichste Futter. Wenn sie alles fressen, ist das ein gutes Zeichen." Bleiben Reste, enthalte es möglicherweise Füllstoffe ohne Nährwert. In Meisenknödeln werden oft billige Industriefette verarbeitet.

Der Futterplatz sollte so angelegt sein, dass die Vögel eine anschleichende Katze frühzeitig bemerken und sich auf nahe Büsche oder Zweige flüchten können. Frei stehende Futterplätze auf einem Pfosten müssen eine Kletterabwehr haben und so angelegt sein, dass sich die Vögel nicht ins Futter setzen können und es so verunreinigen. Generell sollte sie regelmäßig gereinigt und das Futter erneuert werden.

Wer gezielt bestimmte Vogelarten anlocken möchte, dem empfiehlt Erwin Binder ausgewählte Mischungen, je "nach Vorliebe. Der Buntspecht liebt Erdnüsse und Fettfutter, der Kernbeißer mag gleichfalls Erdnüsse, dazu aber Sonnenblumenkerne, Amseln und Drosseln mögen Obst, der Grünfink ist nicht wählerisch und nimmt so ziemlich alles.

Der Dompfaff fliegt am liebsten zum Futterhaus, Rotkehlchen und Bergfink suchen ihre Nahrung auf dem Boden, Erlenzeisig, Blau- und Kohlmeise speisen gern hängend mit akrobatischen Einlagen - und der Spatz nimmt das Futter wie es kommt.