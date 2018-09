Von Felix Hüll

Karlsruhe/Eberbach. Wenn man ihr so zuschaut, denkt man unwillkürlich: Zeichnen ist kein Hexenwerk, so leicht geht ihr das von der Hand. Und doch: Natalie Ostermaiers erste Graphic Novel "KRAMER", ein Comic-Roman für Erwachsene, hat sehr wohl mit Hexen, genauer mit dem Autor des Hexenhammers zu tun.

Das erste gebundene gezeichnete Werk der in Karlsruhe lebenden Künstlerin ist in diesem Sommer im Stuttgarter Verlag Zwerchfell in einer Auflage von 1000 Stück erschienen. Die ehemalige Abiturientin des Hohenstaufen-Gymnasiums (2003) entwickelt auf der Basis der historischen Persönlichkeit des Dominikanerpriesters und Theologen Heinrich Kramer (um 1430-1505) eine phantatische Geschichte.

Sie handelt von Hexenwahn, Frauenhass und religiösem Fanatismus in kontrastreichen Schwarz-Weiß-Bildern mit Graphitstiften auf Aquarellpapier - bis rot als verstörendes Farbelement hinzu kommt.

Die phantastische Geschichte um KRAMER handelt vom Verfasser des "Hexenhammers" und seinem Opfer. Reprint: Verlag Zwerchfell/Ostermaier

"Ich wollte eine Geschichte über die Hexenverfolgung erzählen. Kramer sollte darin eine Rolle spielen", erzählt Natalie Ostermaier. "Man weiß wenig über ihn. So konnte ich mir die Figur von Kramer ganz frei erfinden." Über einen Film kam sie auf das Thema und las sich mit Hilfe der Badischen Landesbibliothek an ihrem Wohnort Karlsruhe in die Thematik ein.

Schätzungen zufolge kam es im Verlauf der Hexenverfolgungen in Europa zu deren Hochzeit zwischen 1550 und 1650 zu 40.000 bis 60.000 Hinrichtungen. Das Buch "Hexenhammer" von Kramer gilt als Rechtfertigungsschrift und Handlungsanweisung bei der Hexenverfolgung für geistliche wie weltliche Gerichtsbarkeit. Im historischen Original blieben Kramers Thesen nicht unwidersprochen und wurden auch bewusst nicht angewandt, wie etwa im Bistum Speyer.

Im Bilderroman von Natalie Ostermaier liegt der Fokus auf dem Martyrium von Elsa, einer jungen Bäuerin, die in einer Kleinstadt Ende des 15. Jahrhunderts als Hexe bezichtigt wird. Zu diesem Verfahren stößt Kramer hinzu.

Ostermaiers Geschichte verwickelt die unterdrückten sexuellen Sehnsüchte und Gefühle Kramers sowie letztlich sein fanatisches Handeln mit dem Schicksal seines Opfers Elsa. Sie erfährt eine phantastische Wandlung.

Sie führt Graphitstifte wie der Leibhaftige

Ostermaier überlässt es am Schluss ihren Lesern, wie sie das monströse offene Ende im Angesicht des Bösen für sich interpretieren wollen.

Natalie Ostermaier nutzt das vom Verlag ins Genre "Horror" gestufte Thema, ihr Zeichentalent für nicht immer jugendfreie Körperdarstellung wie für düstere, gespenstische Szenarien und realistischer Wiedergabe schreckenerregender historischer Wirklichkeit auszuleben.

Ostermaier ist 1983 in Regensburg geboren und kam mit den Eltern 1985 nach Eberbach. Sie ist katholisch aufgewachsen. "Ich habe mich aber schon lange vor meiner zeichnerischen Arbeit davon gelöst." Familie und Freunden gefällt, was die eher selten in Eberbach anzutreffende Natalie Ostermaier geschaffen hat.

Während und nach ihrem Studium 2004 bis 2009 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe nahm sie an Kunstwettbewerben und Ausstellungen teil, zeichnete Comics für Erwachsene und jobbte zum Broterwerb auch bei der Post.

Seit 2018 ist die Diplom-Künstlerin für Malerei und Grafik (Meisterklasse von Professorin Silvia Bächli) beschäftigt als frei schaffende künstlerische Assistenz im Karlsruher "Atelier für Kunstformung" des Bildhauers Stephan Balkenhol.

Und an einem neuen Buchprojekt sitzt sie auch schon: "Haruki im Weltraum" soll mit etwa 60 Seiten eine kürzere Bildergeschichte werden, die auf der Kurzgeschichte des befreundeten Autors Ralf Wirz beruht, Inhalt: Einsamer Mann fliegt allein durchs Weltall und sucht seine verlorene Liebe.

Info: Grafischer Roman KRAMER, Autor: Natalie Ostermaier, 176 Seiten, Hardcover, 20 Euro, ISBN: 978-3-943547-36-8