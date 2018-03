Sprecherinnen des Weltgebetstags-Teams schlüpften in der Michaelskirche in die Rollen von sieben Surinamerinnen, um aus deren Alltag zu berichten. Foto: Barbara Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Freitagabend, kurz vor sieben. Uta Albert übt zur Klavierbegleitung mit den Teilnehmerinnen des Weltgebetstags(WGT)-Gottesdienstes in der Michaelskirche die Lieder ein, die Frauen aus Surinam dafür ausgewählt haben. Unterstützt wird Albert dabei vom eigens für diesen Abend zusammengestellten Chor und von Amei Köring an der Flöte. Manche Chorsängerinnen steuern mit Rasseln und anderen Perkussionsinstrumenten südamerikanische Rhythmen bei. Es ist kalt in der Kirche. Die Heizung sei ausgefallen, heißt es. Da gilt es, sich mit den schwungvollen Liedern warm zu singen.

Ellen Leytz heißt die Besucherinnen und vereinzelten Besucher willkommen. An diesem Abend fühle man sich verbunden mit den Schwestern in Surinam, die in diesem Jahr die Gebetsordnung für den Gottesdienst entworfen haben, und mit allen anderen, die weltweit daran teilnehmen.

Auf eine mehr als hundertjährige Geschichte kann die WGT-Bewegung mittlerweile zurückblicken. Immer am ersten Freitag im März begehen dabei Frauen in über 120 Ländern weltweit diesen Tag. Die Liturgie für den jeweiligen Gottesdienst bereiten jedes Jahr Frauen eines anderen Landes in ökumenischer Zusammenarbeit vor. Dabei kommen ihre jeweiligen Lebenssituationen zur Sprache. Die weltweite Feier der Liturgie will Solidarität unter den Frauen schaffen, nach dem Motto "informiert beten - betend handeln". Mit der Kollekte aus den Gottesdiensten werden Frauenprojekte rund um den Globus gefördert.

"Gott gab uns Atem, damit wir leben", schallt es im ersten gemeinsamen Lied durch die Kirche. Dann widmen die Frauen des WGT-Teams sich den Texten, die die Gebetsordnung vorgibt. Wie in Hirschhorn oder Schönbrunn, so hat sich auch in Eberbach eine ökumenische Gruppe dafür zusammengefunden. Frauen der evangelischen, katholischen und neuapostolischen Gemeinde zählen in der Stauferstadt dazu. In mehreren Treffen haben sie sich die Texte erarbeitet und sich mit dem Anliegen der Frauen in Surinam auseinandergesetzt: der Bewahrung der Schöpfung. "Gottes Schöpfung ist sehr gut" haben die Bewohnerinnen des kleinsten Landes Südamerikas ihren Gottesdienst überschrieben. Und sie lassen keinen Zweifel daran, dass diese gute Schöpfung auch in Surinam in Gefahr ist.

In einem kurzen Lichtbildervortrag erhalten die Eberbacherinnen Einblick in die Schönheiten des Landes mit seinen Regenwäldern und den darin lebenden Tieren und Pflanzen. Menschen vieler verschiedener Ethnien, Sprachen, Kulturen und Religionen leben in Surinam traditionell in großer gegenseitiger Akzeptanz zusammen. Doch die Gewinnung der Rohstoffe Bauxit, Öl und Gold droht die paradiesische Umwelt zu zerstören.

In den Farben des Wassers - türkis und blau - haben die Eberbacher WGT-Frauen die Stufen vor dem Altar der Michaelskirche dekoriert. Selbst gebastelte Schmetterlinge und Blumen sowie eine kleine Flagge Surinams zieren die Stoffbahnen. In Blau und Türkis haben sich auch die Sprecherinnen gekleidet, die nun in die Rollen von sieben Surinamerinnen schlüpfen, um aus deren Alltag zu berichten.

Die biblische Schöpfungsgeschichte wird vorgetragen. Dann machen sich die Frauen Gedanken dazu, wie jede einzelne mit kleinen Dingen zur Bewahrung von Gottes guter Schöpfung beitragen kann. "Ich fahre mit dem Fahrrad statt mit dem Auto", bekundet eine. "Ich versuche Müll zu vermeiden", eine andere. "Ich achte beim Einkauf auf das Tierwohl", sagt die nächste.

Die Eberbacherinnen reihen sich ein in das Bekenntnis, Schöpfung und Mitmenschen gegenüber oft gleichgültig zu sein und geloben Besserung. Ein Gebet noch und ein Lied, bei dem alle begeistert mitklatschen. Dann ist zum ökumenischen Beisammensein bei Tee und Köstlichkeiten nach Rezepten aus Surinam ins evangelische Gemeindehaus geladen.