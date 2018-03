Wald-Michelbach. (RNZ) Zur 32. Wald-Michelbacher Donnerstagsdemo rufen für Donnerstag, 1. März, die Gegenwind-Bürger-initiativen und Aktionsbündnisse Siedelsbrunn und Ulfenbachtal Windpark-Gegner der Region in Hessen wie Baden-Württemberg auf.

Ziel sei es, sich querzustellen "gegen die Mensch, Tier und Natur verachtende Energiepolitik in unserem Land". In einer vorab verbreiteten Erklärung heißt es weiter: "Wir laden alle Freunde aus dem ganzen Odenwald und über die Grenzen hinaus nach Wald-Michelbach ein, um gemeinsam gegen den Bau- und Ausbau von Wind-Industrie-Anlagen in unserer einzigartig schönen Naturlandschaft/Odenwald zu demonstrieren."

Der Demonstrationszug startet jeden Donnerstag gegen 18.13 Uhr auf der Ludwigstraße (in Höhe der Aral-Tankstelle). Die anschließende Kundgebung findet gegen 18.38 Uhr "In der Gass" vor dem Rathaus (Haupteingang) statt. Die Veranstalter schreiben, sie freuen sich über jeden "konstruktiven, würzig-knackigen Redebeitrag" auch anderer Windradgegner.

Info: Weitere Informationen bieten die Windradgegner auf ihren Webseiten www.bi-gegenwind-siedelsbrunn.de und www.gegenwind-ulfenbachtal.de