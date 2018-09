Eberbach/Schönbrunn/Hirschhorn. (fhs) Die Wahlergebnisse in Eberbach, Schönbrunn und Hirschhorn spiegeln die Veränderungen wider, die sich auch im Bundestrend während des Wahlabends abzeichneten. Verluste bei SPD und CDU stehen insbesondere bei den Zweitstimmenergebnissen Zuwächse bei FDP und vor allem der AfD gegenüber.

In Eberbach ergab sich bei den Erststimmen folgendes Ergebnis in Prozent (in Klammern steht jeweils das Wahlergebnis vom 22. September 2013): bei den Erststimmen in Eberbach entfielen auf die CDU 34,1 (45,5), SPD 28,9 (31,6), Grüne 8,7 (8,4), FDP 8,04 (2,2) AfD 12,37 (4,4) und Linke 5,5 (4,5).

Bei den Zweitstimmen in Eberbach kam die CDU auf 30,0 (40,2), SPD 23,3 (27,8), Grüne 11,5 (9,8), FDP 11,6 (5,9), AfD 12,8 (5,9) und die Linke auf 6,9 (5,3). Die Wahlbeteiligung in Eberbach lag bei 75,7 (71,3) Prozent.

In Schönbrunn ergab sich bei den Erststimmen folgendes Ergebnis jeweils in Prozent: CDU 40 (48,2), SPD 25 (27,9), Grüne 8 (7,4), FDP 7 (2,3), AfD 12 (4,6) und Linke 5 (5,2). Bei den Zweitstimmen entfielen (auch wieder jeweils in Prozent) auf CDU 34 (41,8), SPD 22 (25,6), Grüne 10 (9,2), FDP 11 (5,1), AfD 13 (6,2), Linke 6 (5). Die Wahlbeteiligung lag bei 80 (74,8) Prozent.

In Hirschhorn ergab sich bei den Erststimmen folgendes Ergebnis jeweils in Prozent: CDU 39,9 (48,3), SPD 26,5 (29,8), Grüne 6,9 (5,9), FDP 6,5 (1,4), AfD 13 (6,5) und Linke 6,4 (3,7). Bei den Zweitstimmen kamen in Hirschhorn die CDU auf 35,2 (43,1), SPD 22,8 (25,1), Grüne 8,4 (8,4), FDP 8,6 (4,5), AfD 14 (8) und Linke 7,1 (4,8). Die Wahlbeteiligung lag bei 77,8 (72,6) Prozent. Über die Ergebnisse der Wahlkreise 277 Rhein-Neckar und 188 Bergstraße informiert der Manteilteil.