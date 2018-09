Von Peter Bayer

Eberbach. Politik anschaulich und erlebbar machen - darum geht es in der neuen Veranstaltungsreihe "Vom Untertan zur Bürger*in" der Volkshochschule und ihrer Kooperationspartner. Zwei Zahlen stehen im Mittelpunkt der Veranstaltungen: 1918 und 1968. Sie stehen für 100 Jahre Wahlrecht für alle Frauen und Männer in Deutschland und 50 Jahre 68er Bewegung.

Hintergrund Das Programm Webinar: Frauen verändern ihre Kommune (26. September, 19.30 Uhr) Konzert: 55 Jahre "The Bautzy’s" (29. September, 20 Uhr) Studienfahrt: Stuttgart (11. Oktober, 7 Uhr) Filmabend: Der Baader Meinhof Komplex (11. Oktober, 19 Uhr) Vortrag: [+] Lesen Sie mehr Das Programm Webinar: Frauen verändern ihre Kommune (26. September, 19.30 Uhr) Konzert: 55 Jahre "The Bautzy’s" (29. September, 20 Uhr) Studienfahrt: Stuttgart (11. Oktober, 7 Uhr) Filmabend: Der Baader Meinhof Komplex (11. Oktober, 19 Uhr) Vortrag: Mitmachen, mitentscheiden und mitgestalten - die Kommunalpolitik (17. Oktober, 19.30 Uhr) Politik live: Tour der Fraktionen (22. Oktober, 18 Uhr) Vortrag: Vom "Untertan" zur BürgerIn (7. November, 19.30 Uhr) Stadtführung: Im Gedenken an den 9. November 1938 (9. November, 17 Uhr) Aktion Politik: Lebt Eberbach? Eberbach lebt! (14. November, 19 Uhr) Vortrag mit Diskussion: Heimat - in Vielfalt mit Landtagspräsidentin Muhterem Aras (15. November, 19.30 Uhr) Vortrag mit Diskussion: Wer hat das Sagen in der Kirche? (22. November, 19.30 Uhr) Podiumsdiskussion: Die Hälfte der Macht?! 100 Jahre Frauenwahlrecht (23. November, 18 Uhr) Vortrag: Demokratie global - starke Frauen kämpfen für mehr Demokratie (27. November, 19 Uhr) Präsentation: "Rückkehr, Räte, Republik - Eberbach um das Jahr 1918" (6. Dezember, 18 Uhr) Gottesdienst: Politiker auf der Kanzel, mit MdB Lars Castellucci (13. Januar, 10 Uhr) Leseclub für Erwachsene: "Das College" (17. Januar, 15.30 Uhr) Gottesdienst: Politiker auf der Kanzel, mit Landrat Stefan Dallinger (20. Januar, 10 Uhr)

Unter dem Schirm der Volkshochschule und deren Leiterin Barbara Coors haben viele Kooperationspartner ein Programm mit "ganz verschiedenen Veranstaltungen" zusammengestellt, so Bürgermeister Peter Reichert bei der Vorstellung im Ratssaal.

2019 stehen wieder Kommunalwahlen an. Die von den Bürgern gewählten Vertreter treffen für sie Entscheidungen. Doch wie und warum kommen sie zustande? Am Mittwoch, 17. Oktober, bietet in der Volkshochschule der Lehrbeauftragte an der Hochschule in Ludwigsburg und Bürgermeister a.D. Friedhelm Werner einen "motivierenden Streifzug" durch die Kommunalpolitik an.

Politik live gibt es bei der Tour der Fraktionen am Montag, 22. Oktober, im Rathaus. Wer möchte gerne einmal Bürgermeister oder Gemeinderätin sein? Beim Planspiel "Lebt Eberbach? Eberbach lebt!"am Mittwoch, 14. November, im Rathaus kann er das mit ein bisschen Glück.

Speziell auf die Rolle der Frauen geht die Interkulturelle Frauenbegegnung ein. Warum Frauen in politischen Gremien unterrepräsentiert sind, darum geht es in einer Podiumsdiskussion mit Charlotte Schneidewind-Hartnagel. Frauen mit Migrationshintergrund oder Flüchtlinge stellen Frauen vor, die in ihren Ländern für mehr Demokratie gekämpft haben.

"Wer hat das Sagen in der Kirche?", darüber spricht Justizrätin Margit Fleckenstein, 18 Jahre lang Präsidentin des badischen Landessynode. Daneben gibt es bei zwei Gottesdiensten "Politiker auf der Kanzel": Lars Castellucci und Landrat Stefan Dallinger.

Dem Hauptthema "Vom Untertan zur BürgerIn" widmet sich Archivar Rüdiger Lenz in einem Vortrag, der von den demokratischen Urformen bis zu demokratischen Gesellschaftsformen reicht. Über einen modernen Heimatbegriff spricht Landtagspräsidentin Muhterem Aras in Neckargemünd.

Das mobile Kino bringt am Donnerstag, 11. Oktober, ein gewichtiges Stück deutscher Geschichte nach Eberbach. Mit dem Film "Der Baader Meinhof Komplex" geht es zurück in die 68er Jahre. Er zeigt, was im negativen Sinn passieren kann, wenn Politik und politisch Interessierte mit gegensätzlichen Meinungen aufeinandertreffen. Musikalisch in diese Zeit passen "The Bautzy’s". Die 1963 gegründete Kultband aus Mosbach ist am Samstag, 29. September, im Kulturlabor zu hören. Zwei geschichtlichen Themen widmen sich Schüler des Hohenstaufen-Gymnasiums: "Rückkehr, Räte, Republik - Eberbach im Jahr 1918" und der Pogromnacht vor 80 Jahren.