Ist die VHS vor allem Frauensache? Nicht nur, aber vor allem in Gesundheitskursen wie diesem Kurs Hatha-Yoga unter der Leitung von Annette Weyrauch (l.) sind Frauen klar in der Mehrheit. Foto: Jutta Biener-Drews

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Abends schlägt in Eberbach die Stunde der Erwachsenenbildung. Die Volkshochschule bietet im Zeitraum zwischen 19 und 21 Uhr einen beträchtlichen Teil ihrer Veranstaltungen, im Vortragsbereich fast alle. Bilderreisen, Literaturwerkstatt, Nachtwäsche aus Seide, Feldenkrais, Tai Chi, Sprachen, Kochen, Smartphone nutzen, Beckenboden-Training: die ganze Palette. VHS-Leiterin Barbara Coors hat sich mit uns über dieses Kursangebot unterhalten, über den Eindruck, dass es sehr speziell auf weibliche Besucher zugeschnitten ist, und wie politisch Erwachsenenbildung à la VHS Eberbach ist.

Frau Coors, wie groß ist der abendliche Anteil an Ihrem Kursangebot?

Barbara Coors: 25 Prozent unserer Unterrichtsstunden sind am Abend. Wenn man den Deutschbereich herausrechnet, sind es 55 Prozent. Die VHS besteht de facto aus zwei Bereichen: dem allgemeinen Angebot und dem Bereich der Deutschkurse, die wir als Träger für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge durchführen. Das Grundangebot wird von vielen Berufstätigen am Abend wahrgenommen, seien es Sprach-, EDV- oder Gesundheitskurse. Beliebt ist die Feierabendzeit ab 18 Uhr bzw. eben auch nach einem kurzen Verschnaufen zu Hause ab 19 Uhr.

Wer geht da hin?

In die Gesundheitskurse gehen zu 85 Prozent Frauen und 15 Prozent Männer. In den Vorträgen ist das Verhältnis deutlich ausgeglichener: etwa 65 zu 35, im Bereich Sprachen rund 60 zu 40, im Bereich Arbeit/Beruf 80 zu 20. Von der Altersverteilung sind die Teilnehmenden sehr ausgeglichen - ab 25 bis 70. Senioren bevorzugen natürlich eher Angebote im Tagesbereich. Da ist auch hinderlich, dass die Sprachkurse in der Realschule stattfinden und ohne Auto schlecht zu erreichen sind.

Täuscht also der Eindruck, dass sich mindestens 80 Prozent des Angebots sehr gezielt an Frauen richtet?

(Sehr entschieden:) Ja, der Eindruck täuscht: 95 Prozent des Angebotes ist offen für Männer und Frauen. Die Ursachen dafür, dass Männer diese Bildungsangebote weniger in Anspruch nehmen sind vielfältig. Starke berufliche Einbindung und Fortbildungsangebote direkt im Beruf, andere Lernformen - eher individuell und für sich. Männer verschaffen sich Bildung anders als Frauen nicht so im sozialen Raum, und die VHS ist ein sozialer Raum. Sicher spielt auch eine Rolle, dass es weniger männliche Dozenten gibt. Die Dozenten sind alle nebenberuflich engagiert, das war klassisch eher möglich für Frauen, die in der Familienphase oder danach noch etwas "dazu verdienen" - dieses "Modell" läuft jetzt aus. Es wird spannend zu schauen, wie sich die Erwachsenenbildung weiterentwickelt.

Heißt das, die VHS spricht Männer nicht so an, oder Männer fühlen sich von der VHS nicht so angesprochen? Während Frauen turnen, tanzen, kochen, Sprachen lernen, fehlen Angebote à la Fliesen legen leicht gemacht, Muskeltraining, PC reparieren.

Für die genannten Angebote fehlt uns die Werkstatt, der Fitnessraum - und außerdem gibt es dafür gute andere Anbieter. Denen wollen wir auch keine Konkurrenz machen. Männer sind sehr interessiert an Betriebsbesichtigungen und Studienreisen, Vorträgen zu Politik, Geschichte, Philosophie. Entsprechende Kurse bauen wir aus und suchen entsprechende Referenten. Männer sind herzlich willkommen, ihre Bedürfnisse einzubringen und wir organisieren entsprechende Angebote. Und Männer sind als Kursleitende gefragt, die spannende Themen einbringen, mit denen sie dann Frauen und Männer ansprechen.

Ist Erwachsenenbildung, wie sie von der VHS gegenwärtig angeboten wird, also Frauenbildung?

Nein. Historisch betrachtet haben viele Frauen erst durch die VHS eine Chance auf Bildung gehabt. Aber das ist längst anders, Frauen haben gleiche Bildungsabschlüsse wie Männer. Insgesamt (Coors denkt zum Beispiel an Heidelberg) kommt es auch immer darauf an, wer VHS macht. Ich sehe durchaus einen Unterschied zwischen reinen Frauen- und gemischten Gruppen. Und ich bin dabei, eine Männerakademie zu gründen, aber dafür braucht es einen Leiter. Sowas muss auch von innen her geleitet werden, es ist nicht gut, wenn ich als Frau sage, was Männer wollen. (Und noch einmal): Es ist unser Anliegen, Männer anzusprechen, und wenn wir können: wir machen!

Sie selbst haben sich abends als Referentin über 100 Jahre Frauenwahlrecht gerade im Politischen Salon eingebracht. Wie politisch ist die VHS Eberbach?

Politische Bildung ist ein Grundauftrag. Volkshochschulen haben ihre Wurzeln gemeinsam mit den Parteien in sogenannten "Bildungsvereinen" des 19. Jahrhunderts. Die VHS Eberbach ist parteipolitisch neutral, aber der politische Bildungsauftrag, um der Gesellschaft mündige Bürgerentscheidungen zu ermöglichen, ist uns sehr wichtig. Die Nachfrage ist natürlich nur begrenzt. Es geht uns darum, gesellschaftliche Prozesse voranzubringen, zum Beispiel mit Deutschkursen vor Ort Integration zu fördern, oder in Eltern-Kind-Kursen auch Väter einzubeziehen. Im Herbst wird die Politik in der Herbstreihe mit kommunalpolitischem Schwerpunkt eine große Rolle spielen. 2019 wirft seine Schatten voraus - es stehen Kommunal- und Europawahlen an.