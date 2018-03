Von Christofer Menges

Eberbach/Hirschhorn. Heute vor 125 Jahren meldete Rudolf Diesel das Patent für den nach ihm benannten Verbrennungsmotor an. Die Maschine gilt als robust, zuverlässig und sparsam, steht nach dem Skandal um manipulierte Abgaswerte sowie der aktuellen Diskussion um die Feinstaubbelastung in Städten und mögliche Fahrverbote aber auch im Ruf, ein Stinker und eine Dreckschleuder zu sein. Das schlägt sich im Absatz der örtlichen Autohäuser nieder. Vor allem gebrauchte Diesel werden oft zu Ladenhütern.

Bei Ford Lessle in der Gütschowstraße werden nach Auskunft von Chef Dirk Lessle aktuell kaum noch Dieselfahrzeuge verkauft: "Wir haben fast gar keine Nachfrage mehr", sagt der Geschäftsführer des Autohauses. Früher sei das Verhältnis zwischen Benzinern und Dieselautos noch bei 50:50 gelegen. Inzwischen verkaufe er zu 90 Prozent Autos mit Benzinmotoren. "Diesel kriegen wir momentan nicht los", sagt Lessle.

"Kritisch" sei die Lage infolge der Diesel-Diskussion momentan, sagt Gregor Hufnagel vom Renault-Autohaus im Ohrsbergweg: "Wir haben Werte auf dem Hof stehen, die nicht mehr das wert sind, was sie mal waren." Weil der Renault-Händler traditionell vorwiegend Kleinwagen mit Benzinmotoren verkauft, ist er bei Neuwagen nicht ganz so schwer von der Diesel-Diskussion betroffen.

Ob noch Diesel verkauft werden, hänge auch von der Schadstoffklasse der Autos ab: "Bei neuen Autos nach Euro 6-Norm ist den Kunden nicht so bange", sagt Hufnagel. Doch bei Wagen, die in Euro 5 eingestuft seien, sei schon ein Preisverfall spürbar. "Bei Euro 4 geht gar nichts mehr", so der Autohändler. Gebrauchte Diesel seien so gut wie gar nicht mehr loszubekommen: "Wenn ich bei einem Gebrauchtwagen einem Kunden sage, dass das ein Diesel ist, ist das Kaufinteresse sofort weg."

Nach Alternativen wie Elektroautos werde zwar auch gefragt. Die Absatzzahlen der Stromautos seien aber in Eberbach im Verhältnis vergleichbar mit den Zulassungszahlen des Kraftfahrtbundesamts: 2016 wurden in Deutschland 1,7 Millionen neue Benziner zugelassen 1,5 Millionen Diesel, 48000 Hybridfahrzeuge und nur 11000 reine Elektroautos - verschwindend wenige.

Beim Opel-Autohaus Philipp in der Friedrich-Ebert-Straße hat sich der Diesel-Absatz laut Geschäftsführer Steffen Wagner zumindest bei Neuwagen nach einem Einbruch im Vorjahr wieder stabilisiert. "Juli, August, September war ein Loch, da konntest du Karten spielen", sagt Wagner. Durch die Abwrackprämie, die viele Autohändler für die Verschrottung alter Diesel bei einem Neuwagenkauf zahlen, und die neueren Motoren mit Harnstoff-Einspritzung, die den Stickoxid-Ausstoß reduzieren, sei der Absatz bei Neuwagen inzwischen wieder auf normalem Niveau, sagt der Opel-Händler. Etwa jeder dritte bei Wagner verkaufte Neuwagen ist ein Diesel. Wobei er in Eberbach, weil es dort nicht so viele Langstreckenpendler gebe, auch seit eh und je mehr Benziner als Diesel verkaufe. Gebrauchte Diesel sind allerdings auch für Wagner nur noch schwer loszubekommen. Und natürlich werde auch nach Alternativen gefragt, sagt der Autohändler, vor allem nach Elektroautos. "Aber wenn die Kunden hören, wie die funktionieren und was die kosten, wollen sie sie oft nicht mehr", so Wagner.

Das VW-Autohaus Lenz in der Friedrichsdorfer Landstraße hat seine älteren Gebrauchten bislang noch losbekommen. Allerdings "mit finanziellen Verlusten", wie Geschäftsführerin Karin Lenz sagt, weil für die alten Diesel deutliche Rabatte eingeräumt wurden. Bei Neuwagen hat sich die Nachfrage bei VW seit vorigem Sommer deutlich verschoben: Inzwischen werden laut Lenz in ihrem Autohaus zu mehr als 80 Prozent Benziner verkauft. Elektroautos spielten als Alternative so gut wie keine Rolle, auch wenn es hin und wieder Nachfragen gebe.

Beim Mercedes-Autohaus Ebert in der Hohenstaufenstraße macht sich ebenfalls ein Rückgang bei der Nachfrage nach Diesel-Autos bemerkbar. "Einige Firmenkunden haben ihre Politik geändert, einige wenige kaufen gar keine Diesel mehr", sagt Timo Müller. Zuletzt habe die Verunsicherung zwar nachgelassen, das könne sich aber durch die aktuelle Diskussion aber wieder ändern. Dabei hätten gerade Pendler oft gar keine Alternative zum Diesel: "Die können sich das andere gar nicht leisten", so der Vertreter des Autohauses.

Auf 30 bis 40 Prozent beziffert der Hirschhorner Autohändler Thomas Kurtz seinen Umsatzrückgang bei Diesel-Neuwagen. "Die Kundschaft möchte eher Benziner. Wenn ich einen Diesel erwähne, rümpfen viele schon die Nase." Bei Gebrauchtwagen nach Euro 5 oder Euro 4 geht auch bei ihm fast nichts mehr.

Aus seiner Sicht wurde der Diesel durch die aktuelle Diskussion "totgeredet": "Ich kann das nicht nachvollziehen", sagt Kurtz. Er sehe den Diesel, der nicht nur in Autos laufe, sondern in Lastwagen, Nutzfahrzeugen und Baumaschinen immer noch als "effektivsten Verbrennungsmotor": "Die Technologie, den Diesel sauber zu kriegen, ist da", sagt der Hirschhorner Autohändler, "die Hersteller haben einfach nur die Kosten gescheut."