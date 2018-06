Eberbach. (cum) Wie rasend schnell sich online Falschinformationen verbreiten können, ist inzwischen auch in Eberbach spürbar: Am Donnerstagnachmittag wurde der Polizei ein Siebenjähriger als vermisst gemeldet.

Die Ordnungshüter machten sich umgehend auf die Suche. Eine Beamtin fragte auf dem Hof der Dr.-Weiß-Schule bei Kindern und Jugendlichen nach, ob sie den Jungen gesehen hätten, der vom Schülerhort nicht nach Hause gekommen sei.

Die Sache klärte sich schnell auf: Der Junge war vom Hort zu einem Kindergeburtstag in der Alten Dielbacher Straße gelaufen. Im Geburtstagstrubel sei wohl der Überblick verloren gegangen. Zwischen den Müttern habe es Missverständnisse gegeben, vermutet ein Polizeisprecher.

Letztlich aber war der vermisste Junge gefunden, für die Polizei der Fall damit erledigt. Für einige Whatsapp-Nutzer jedoch noch nicht.

Parallel zur Suche durch die Polizei hatte jemand die Vermisstenmeldung mit Namen, Alter und Foto des Jungen über Whatsapp verbreitet. Dort wird sie nun weiter geteilt.

Am Freitag, als er längst gefunden war, kam die Whatsapp-Nachricht „Dieser Bub ist heute Mittag in Eberbach verschwunden“ auf dem Umweg über Sinsheim und Heidelberg wieder in Eberbach an. Bitte nicht weiterteilen: Der Junge ist laut Polizei wohlauf.