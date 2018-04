Von Marcus Deschner

Eberbach. Wenngleich Erster Landesbeamter Joachim Bauer vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises darauf hinwies, "dass wir heute noch nichts Entscheidendes in den Händen haben", so kam man bei der Sanierung des Gemeindeverbindungswegs Brombach-Heddesbach jetzt doch einen großen Schritt voran. Denn Bürgermeister Peter Reichert und sein Heddesbacher Kollege Hermann Roth unterzeichneten am Montag im Eberbacher Rathaus den gemeinsamen Antrag zur Einleitung eines Flurneuordnungsverfahrens.

Im Rahmen dessen soll die Verbindung umfassend saniert werden. Bei der von Reichert gar als "historischer Moment" gewürdigten Vertragsunterzeichnung dabei waren der Leiter des Amts für Flurneuordnung, Lothar Schlesinger, die Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein (Grüne) und Albrecht Schütte (CDU), Stadtbauamtsleiter Steffen Koch, Ortsvorsteher Viktor Hartmann sowie Gemeinderäte.

Jahrzehntelang wurde um die Sanierung des knapp drei Kilometer langen Gemeindeverbindungswegs gerungen. Der verläuft zwar zu 90 Prozent über Heddesbacher Gemarkung, wird aber hauptsächlich von Brombachern genutzt, die Richtung Bergstraße zur Arbeit fahren. Der seit 1963 als Gemeindeverbindungsweg gewidmete "bessere Waldweg" wurde immer wieder "geflickt", wegen seines desolaten Zustands aber bereits seit 2010 über die Wintermonate für den Verkehr gesperrt. Doch die Situation wurde immer schlimmer, weshalb der Gemeindeverwaltungsverband Schönau den Weg 2016 entwidmete. Seitdem ist die Durchfahrt verboten.

In Brombach regte sich heftiger Widerstand gegen die Sperrung, eine Bürgerinitiative wurde gegründet mit rasch um die hundert Mitgliedern. Zumal Hessen Mobil die von Brombach nach Hirschhorn führende Kreisstraße bereits zwei Mal unter Vollsperrung sanieren wollte. Der Eberbacher Ortsteil wäre dann völlig von der Welt abgeschnitten gewesen, da die Verbindung nach Heddesbach nicht als Umleitung zugelassen worden war.

2017 habe man sich dann zu einem "runden Tisch" getroffen, erinnerte Peter Reichert. Und unter Beteiligung beider Kommunen, der Politik, der Bürgerinitiative, des Landratsamts und mit Rückhalt sämtlicher Kreistagsfraktionen erstmalig einen "echten" Lösungsvorschlag erarbeitet. Jetzt setze man das Flurneuordnungsverfahren in Gang, was aber nicht bedeute, "dass es morgen losgeht", schränkte das Stadtoberhaupt ein. Die Vorzeichen seien jedenfalls gut, ergänzte Lothar Schlesinger. Denn man betreibe ein "Fokus-Verfahren", was für "Flurneuordnung, optimiert, konzentriert und schnell" stehe. Spätestens Ende September 2018 müssten alle Unterlagen vorliegen, Anfang 2019 könne es vielleicht schon zur Anordnung des Verfahrens kommen, dann die Ausschreibung erfolgen und 2020 der Bau starten. Er rechnet mit einem Bauzeit von einem halben Jahr. Mit Gesamtkosten von gut 1,7 Millionen wird gerechnet. Das Geld soll von verschiedenen Seiten kommen.

Maßstab für die Förderung im Rahmen der Flurneuordnung sind die in den einschlägigen Richtlinien vorgegebenen Wegebautypen. Der Wegebautyp "Holzabfuhrweg" mit Kosten von rund einer Million Euro wird zu 85 Prozent gefördert. Der höherwertigere Typ "Verbindungsweg" wird zwar auch gefördert, jedoch nur in Höhe der Kosten für die einfachere Ausführung. Verbleiben zunächst nicht förderfähige Mehrkosten von 700.000 Euro, mit weiteren Aufwendungen addiert sich die Summe auf 850.000 Euro. Heddesbach hat bereits 75.000 Euro zugesagt, vom Rhein-Neckar-Kreis kommen 200.000, vom Kreis Bergstraße 100.000 Euro. Eventuell gibt auch noch die Stiftung Evangelische Pflege Schönau als großer Waldbesitzer dort eine Zuwendung. Maximal bleiben an der Stadt Eberbach 475.000 Euro hängen, die sich möglicherweise durch Mittel vom Ausgleichstock um 140.000 Euro reduzieren.