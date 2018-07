Von Christofer Menges

Waldbrunn. Vom Wetter kennt man das ja: gefühlte Temperaturen. Je nachdem woher und wie stark der Wind weht, kann’s einem mal kälter und mal wärmer vorkommen.

Bei Straßenschildern ist das jedoch neu. Genau das muss aber der Grund für die Entfernungsangaben auf den Ortsschildern an der am Mittwoch eröffneten, für eine Million Euro wieder hergerichteten Kreisstraße K3926 zwischen Oberdielbach und Waldkatzenbach sein: Je nachdem, in welche Richtung man fährt, ist’s mal kürzer und mal länger.

Von Oberdielbach nach Waldkatzenbach ist’s ein Kilometer, in die Gegenrichtung sind’s zwei. Daran, dass es bergauf geht, kann es nicht liegen, dass einem der Weg von Waldkatzenbach nach Dielbach länger vorgegaukelt wird. Da geht es sogar fünf Meter bergab.

Den Dielbachern sind vielleicht die Katzenbächer näher als umgekehrt. Die Waldkatzenbächer mögen wiederum behaupten, dass es bei ihnen so schön sei, dass einem das Wegfahren länger vorkomme als das Hinfahren.

Was auch immer der Grund sein mag: Der Dank gilt unserem aufmerksamen Leser Peter Schreck aus Waldbrunn, der den Schildbürgerstreich entdeckt und mit seiner Kamera draufgehalten hat.