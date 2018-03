Brombach/Heddesbach/Langenthal. Am Samstag, 2. Dezember, findet in den Jagdbezirken der Walddistrikte auf den Gemarkungen Brombach, Heddesbach, Hirschhorn und Langenthal eine revierübergreifende Drückjagd statt. Waldbesucher werden gebeten, an diesem Jagdtag bis etwa 14.30 Uhr auf Spaziergänge in den betreffenden Waldgebieten zu verzichten.

An den jeweiligen Waldeingängen wird nochmals durch Schilder auf die Jagd hingewiesen. Autofahrer werden auf den Straßen zwischen Hirschhorn und Hainbrunn, zwischen Brombacher Wasser und Brombach und zwischen Hirschhorn und Schönmattenwag um besondere Vorsicht gebeten. Mit plötzlich sehr schnell die Straße überquerenden Hunden und Wild muss hier gerechnet werden.

Straßenverkehrsteilnehmer sowie die Waldbesucher werden um Beachtung und Verständnis für diese Sicherheitsmaßnahmen gebeten.