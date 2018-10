Eberbach. Zur Bekämpfung des Moorbrandes auf dem Bundeswehr-Testgelände in Meppen waren Pumpspezialisten des Ortsverbandes Eberbach in den vergangen Tagen mit vor Ort im Emsland. Deren Aufgabe bestand darin, eine Pumpstrecke sowie ein 25.000 Liter Pufferbecken zu betreiben. Eingesetzt waren die Helfer aus Eberbach in der Ortschaft Stavern. Da der Pumpbetrieb rund um die Uhr über mehrere Tage gefahren wurde, arbeitete man in zwei Schichten.

1900 ehrenamtliche THW-Kräfte aus 150 Ortsverbänden waren im Einsatz. Über zwei Förderstrecken, die insgesamt 18 Kilometer lang waren, wurden so 20.000 Liter Löschwasser pro Minute an die eingesetzten Feuerwehren befördert.

Mittlerweile sind die Eberbacher Helfer zurück im Ortsverband. An dieser Stelle ein Dankeschön an alle Einsatzkräfte, deren Familien, Freundeskreise, Arbeitgeber und alle weiteren, die den Helfern den Rücken während des Einsatzes freigehalten haben.