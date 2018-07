Von Martina Birkelbach

Eberbach. Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu, in der Theodor-Frey-Schule laufen teilweise noch mündliche Prüfungen, und die Verabschiedungen starten. Wie die Schulzeit war und was jetzt für die Schüler ansteht erzählen drei Abschlussschüler: Leander Nicolas Franke (20), Maurice Fink (22) und Lia Weis (18).

Der in Neckarsteinach lebende Leander hat die Allgemeine Hochschulreife an der Theodor-Frey-Schule absolviert. Vergangenen Mittwoch war die letzte mündliche Prüfung im Fach Deutsch; am Montag war bereits die Verabschiedung. 14 Jahre Schule hat Leander hinter sich, "die letzten vier Jahre waren die besten - die haben am meisten Spaß gemacht". Leander hat im Sommer 2014 an der Freiherr-vom-Stein Schule in Neckarsteinach seinen Realschulabschluss gemacht. Anschließend ist er an die Theodor-Frey-Schule, wo er ein Jahr das Technisches Berufskolleg (1BK1T) und ein weiteres Jahr das Jahr Technisches Berufskolleg (1BK2T) absolvierte - im Sommer 2016 hat er seine Fachhochschulreife geschafft. Es folgten zwei Jahre Wirtschaftsoberschule (WO) bis zum Abschluss Allgemeine Hochschulreife (Abitur).

"Es ist zunehmend anspruchsvoller geworden, vor allem in Mathematik und Wirtschaft", sagt er. Dafür aber seien die letzten beiden Jahre nur zwölf Schüler in der Klasse gewesen, Durchschnittsalter 20 Jahre. "Wir haben uns alle super verstanden. Jeder mochte jeden, und es gab keinerlei Mobbing." Leander schwärmt auch von der selbst organisierten Abschlussfahrt mit Klassenlehrerin Claudia Till-Burbulla nach Dublin.

Sein Ziel, jetzt mit dem Abi in der Tasche: "Mediendesign". Doch erst mal will der 20-Jährige "freimachen und ein bisschen Ruhe reinbringen". "Ich will jobben und Geld verdienen. Eventuell bei der Firma t-lexis in Heidelberg, da habe ich mal ein Praktikum gemacht. Dann stehen Reisen mit der Freundin auf dem Plan. In Deutschland - und, wenn das Geld reicht vielleicht auch ins Ausland."

Während dieser Zeit will sich Leander über seine Zukunft weitere Gedanken machen. Dann studieren: Mediendesign oder vielleicht auch etwas in Richtung Technik oder Naturwissenschaften.

Maurice Fink aus Kortelshütte (Oberzent) hat nach seiner Berufsausbildung das einjährige Berufskolleg angeschlossen und nun seine Fachhochschulreife (Fachrichtung Technik) "fast" in der Tasche. "Am Donnerstag steht noch eine mündliche Prüfung an, aber da kann nichts Schlimmes mehr passieren. Verabschiedung ist am 19. Juli."

Maurice hat an der Freiherr-vom-Stein Schule in Neckarsteinach seinen Realschulabschluss gemacht, danach eine Ausbildung bei "symestic GmbH/Werner-von-Siemens" absolviert und mit der Gesellenprüfung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik abgeschlossen. Ein halbes Jahr hat er in dem Beruf noch gearbeitet, dann ist er zur Theodor-Frey-Schule gewechselt. "Das letzte Jahr war sehr entspannend und angenehm - das habe ich so noch nie erlebt", sagt er. In der Klasse mit Klassenlehrerin Linda-Susanne Dausch waren nur 16 Schüler. Alle sowie auch die Lehrer waren "sehr motiviert".

"Das Durchschnittsalter in der Klasse war 22, man hat gemerkt, dass alle schon einen Beruf haben. Es sind Freundschaften entstanden und wir haben auch gemeinsam gefeiert. Die Lehrer hatten großes Vertrauen in uns. Wir haben unsere Abschlussfahrt nach Prag selbst organisiert - es war super." Der Unterrichtsstoff war allerdings schon "härter, vor allem Mathematik", gibt Maurice zu.

Der 22-Jährige hat ein großes Ziel, er will in den gehobenen Dienst einer Berufsfeuerwehr. Dazu braucht es meist ein abgeschlossenes Studium im technischen Bereich. Deshalb macht Maurice weiter: In der Theodor-Frey-Schule, "weil’s so schön war". Er schließt nach den Sommerferien direkt zwei Jahre für die Allgemeine Hochschulreife an. "Danach will ich auf jeden Fall studieren - und dann versuchen, ob ich in den gehobenen Dienst der Berufsfeuerwehr komme". Soweit Maurice informiert ist, machen noch zwei weitere Schüler aus seiner bisherigen Klasse weiter bis zum Abitur.

Die 18-jährige Lia aus Beerfelden (Oberzent) freut sich über ihren Abschluss der Fachhochschulreife. Am Donnerstag steht für sie zwar noch die mündliche Prüfung in "Gesamtwirtschaft" an, aber dass sie bestehen wird, ist jetzt schon sicher. Am 19. Juli ist die Verabschiedung.

Lia hat ihren Realschulabschluss an der "Schule am Sportpark" in Erbach absolviert, dann an der Theodor-Frey-Schule je ein Jahr Berufskolleg 1 und 2 angeschlossen. "Das BK1 war sehr einfach, es gab auch nur eine zentrale Abschlussprüfung. Im BK2 (Klassenlehrer Rüdiger Jörder) wurde es dann schwieriger", erzählt sie. Von den ursprünglich 27 Schülern im BK 2 haben einige im Laufe der Zeit abgebrochen, so dass nur noch rund 20 übrig geblieben sind.

"Das zweite Jahr war schon anstrengend, aber wenn man immer dabeibleibt und mitmacht, ist es gut zu schaffen", sagt sie. Im ersten Jahr hat es einen "sehr guten Zusammenhalt" bei den Schülern gegeben, im zweiten Jahr hat jeder oft mehr an seinen eigenen Abschluss gedacht".

Was Lia macht, wenn sie endgültig ihr Fachabi in der Tasche hat, ist noch offen. Aber ihr Ziel ist es einmal im Bereich der Mode und Design zu arbeiten, da es ihr Freude bereitet neue Styles und Kleidung zu entdecken. Vorher will sie etwas "Praktisches" machen, FSJ oder Einzelhandelskauffrau. "Insgesamt war es eine schöne Schulzeit an der Theodor-Frey-Schule und ich bin froh, dass ich das gemacht habe", sagt Lia. Vor allem lobt sie die Lehrer der Schule: "Die sind immer für einen da, man kann immer mit ihnen reden, sie unterstützen uns und helfen." Leander und Maurice stimmen ihr zu; und betonen, das die Lehrer einfach klasse waren. Und alle drei kommen lachend überein, dass sie zu dieser Aussage nicht bestochen wurden.