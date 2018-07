Lob und Preise gab’s von Schulleiter Martin Staniczek (r.) für die besten Absolventen an der Theodor-Frey-Schule. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Eberbach. "Durch Ihre erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung haben Sie jetzt alle Möglichkeiten, und Ihnen stehen zahlreiche Türen offen", lobte Oberstudiendirektor Martin Staniczek die Absolventen bei der Abschlussfeier der kaufmännischen und gewerblichen Berufsschule in der Aula der Theodor-Frey-Schule. Der Schulleiter begrüßte dazu auch Eltern und Geschwister der Abschlussschüler sowie Vertreter der Ausbildungsbetriebe.

Auf die Leistung, die die Schüler in den letzten Jahren in den Betrieben und an der Schule erbracht hätten, könnten sie stolz sein, sagte er. Mit dem Ende der Ausbildung beginne nun ein neuer Lebensabschnitt.

Das bedeute für die einen, endlich richtig ins Arbeitsleben einzusteigen und eigenes Geld zu verdienen, für andere womöglich, dass sie erst einmal in die Welt wollten, bevor sie ins Arbeitsleben zurückkehrten. Und wieder andere hätten sich vielleicht schon mit dem nächsten Schritt beschäftigt und strebten Fachhochschulreife oder Abitur an.

"Das Gewissen ist unser bester und zuverlässigster Wegweiser", zitierte Staniczek Leo Tolstoi. Denn die neu gewonnene Freiheit bringe auch eine gewisse Verantwortung und Verpflichtung mit. Er legte den Entlassschülern daher "ans Herz", diesen Wegweiser zu nutzen und mit der Freiheit verantwortungsvoll umzugehen.

Gleichzeitig wünschte er allen, die neu gewonnene Unabhängigkeit zu nutzen, um einmal über den Tellerrand hinauszuschauen und neue Erfahrungen zu machen. "Sehen Sie Ihren Abschluss als Sprungbrett und heben Sie ab", empfahl er und wünschte, dass die Absolventen "optimistisch und mutig in ihr neues Leben starten und sich darauf freuen, neue Herausforderungen anzunehmen und vielfältige Erfahrungen zu machen".

Mit Preisen wurden die besten Entlassschüler von Staniczek bedacht. Mit der Note 1,1 als Jahrgangsbester schnitt Zimmerer Luca Flock vom Heidelberger Holzbaubetrieb Lang ab. Weitere Preise erhielten die Zimmerer Fabian Müller (1,2; Frey GmbH Schwarzach), Adrian Klump (1,5; Holzbau Vögele Ladenburg), Nico Beigel (1,5; Grüber Holzbau Schriesheim), Julian Ludwig (1,7; Holzbau Martens Heidelberg) und Jonathan Löser (1,7; Hennrich Holzbau Billigheim-Sulzbach).

Ein Lob ging an Industriekauffrau Saskia Seib (1,8; NDW Draht und Stahl Eberbach), und die Zimmerer Simon Haves (1,8; Kaltschmitt Holzbau Heidelberg), Niklas Thiele (1,9; Zimmerei Holzwurm Buchen), Erik Spilger (1,9; Lang Holzbau Heidelberg), Lukas Reineke (2,0; Holzbau Seeger Sandhausen) sowie Josef Bundschuh (2,0; Bundschuh Holzbau Walldürn).

Nachdem alle Schüler ihre Entlasszeugnisse erhalten hatten, wurde im Schulhof zum Umtrunk geladen. Die Feier wurde von der Schulband unter Leitung von Jochen Kathöfer musikalisch umrahmt.