Eberbach. (RNZ) Rund 80.000 freiwillige Helferinnen und Helfer sind bundesweit in 668 Verbänden des Technischen Hilfswerks organisiert. Wer sich für Technik interessiert, gerne im Team arbeitet und anderen Menschen helfen möchte, ist in dieser Einsatzorganisation richtig.

Der Eberbacher Ortsverband sucht jederzeit engagierte Frauen und Männer aus allen Bereichen der Gesellschaft, die ihre Erfahrungen und Kenntnisse unentgeltlich in die THW-Arbeit einbringen. Ein Informationsabend am Mittwoch, 20. Juni, um 19 Uhr in die THW-Unterkunft in der Pleutersbacher Straße stellt diese Hilfsorganisation des Bundes näher vor.

Im Ortsverband Eberbach sind ein Technischer Zug mit Zugtrupp, zwei Bergungsgruppen, einer Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen sowie eine Boots- und Motorsägengruppe stationiert.

Das THW muss zu jeder Zeit einsatzbereit sein. Die Organisation leistet technische Hilfe in Deutschland und weltweit. Beispielsweise bei Naturkatastrophen wie Hochwasser oder Erdbeben, aber auch bei Stromausfällen und nach Bränden. Weil eine solide Ausbildung Grundlage für gute Arbeit im Einsatz ist, durchlaufen alle angehenden ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zunächst einheitlich die Grundausbildung.

Darüber hinaus hat das THW auch Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, ein anspruchsvolles Hobby, Anerkennung für das Engagement und neue Erfahrungen und Herausforderungen zu bieten.

Info: Interessierte können sich per Mail an info@thw-eberbach.de melden oder beim nächsten Dienst vorbeischauen. Weitere Infos auf www.thw.de oder telefonisch unter (0 62 71) 45 81.