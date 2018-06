Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Wer hätte es gewusst? Am Mittwoch ist "Internationaler Tag der Nähmaschine", Ehrentag für ein Gerät, das ab dem 18. Jahrhundert allmählich die mühsame Handarbeit ersetzte und ohne das die moderne Welt kaum vorstellbar wäre. Verbinden die einen mit der Nähmaschine Fernsehbilder von fleißigen Frauen, die in asiatischen Fabriken billige T-Shirts fertigen, so ist manche hiesige Hobbyschneiderin vielleicht selbst gelegentlich darauf aktiv.

Anderen kommen Erinnerungen aus Kindheitstagen in den Sinn, als Mutter oder Großmutter über das schwarze gusseiserne Gerät gebeugt saßen, es mittels Handrad langsam in Gang setzten, bevor der Fuß das schwere Pedal ins Schwingen brachte. Die Nadel ratterte über den Stoff - ein hübsches Kleidungs- oder Wäschestück war geschaffen.

Hintergrund Wie funktioniert die Nähmaschine? "Das Prinzip ist bei alten wie neuen Maschinen eigentlich das gleiche", erklärt Schneidermeisterin Carmen Back. "Nur dass die eine mit einem Keilriemen und die andere elektrisch angetrieben wird. " Gemeinsam sind ihnen der Oberfaden und die Spule mit dem Unterfaden. "Der Oberfaden wird mit der Nadel durch das Nähgut [+] Lesen Sie mehr Wie funktioniert die Nähmaschine? "Das Prinzip ist bei alten wie neuen Maschinen eigentlich das gleiche", erklärt Schneidermeisterin Carmen Back. "Nur dass die eine mit einem Keilriemen und die andere elektrisch angetrieben wird. " Gemeinsam sind ihnen der Oberfaden und die Spule mit dem Unterfaden. "Der Oberfaden wird mit der Nadel durch das Nähgut transportiert", erläutert die Fachfrau. "Die Nadel geht runter, dann ein kleines Stück wieder hoch, dadurch bildet sich eine Fadenschlaufe. Der sogenannte Untergreifer zieht den Unterfaden durch diese Schlaufe hindurch. Dann zieht die Maschine den Faden wieder hoch." Es bilde sich ein Knoten, berichtet Back weiter. Seien Unter- und Oberfadenspannung richtig eingestellt, dann liege der Knoten genau im Nähgut. "Der Transporteur mit seinen Zähnchen, die aus der Stichplatte herauskommen, transportiert den Stoff ein Stück weiter und der Vorgang beginnt von neuem." (bnc)

Die Eberbacher Mode-Designerin und Schneidermeisterin Carmen Back hat selbst noch auf solch einem antiken Stück ihre ersten Gehversuche mit Nadel und Faden gemacht. Mit zwölf Jahren lernte Carmen Back das Nähen auf der Maschine: "Das war noch eine zum Treten, eine ‚Pfaff‘, die habe ich von der Nachbarin geschenkt bekommen", erinnert sie sich.

Das Nähen wurde ihre große Leidenschaft: "Das Kreative hat mich begeistert, und das Haptische, das Anfassen der Stoffe …" Auf der Schneiderschule in Sinsheim nähten die Frauen dann auf elektrischen Maschinen, berichtet Back. Und natürlich wird auch in ihrem "Atelier" in der Friedrichstraße nur noch mit professionellen Hightech-Maschinen gearbeitet.

Während ihre drei Mitarbeiterinnen an den computergesteuerten Modellen der jüngsten Generation damit beschäftigt sind, alles zu nähen, "was es zu nähen gibt", holt Carmen Back ein bildschönes, reichlich verziertes Gerät aus dem Lager hervor, das wohl schon ein Jahrhundert auf dem Buckel haben mag. Ihre Schwiegermutter habe ihr das Erbstück überlassen, erklärt sie, "für Dekozwecke im Geschäft".

Doch die Geschichte der Nähmaschine als solche geht noch viel weiter zurück. Bereits um das Jahr 1755 führte der in Großbritannien lebende Deutsche Charles Frederick Wiesenthal erste Versuche mit mechanisch betriebenen Nähnadeln durch. Am 13. Juni 1790 erhielt schließlich Thomas Saint das britische Patent für den Entwurf einer ganz aus Holz konstruierten Nähmaschine für Schuhmacher. Langsam aber sicher trat das Gerät seinen Siegeszug in Textilfabriken und Haushalten an.

Tausend Stiche pro Minute schafft Carmen Backs hochmoderne zehnfädigen Hightech-Stickmaschine. Foto: Nolten-Casado

Carmen Backs persönliches Lieblingsstück ist ihre zehnfädige Stickmaschine. "Die ist total kreativ. Sie schafft bis zu 1000 Stiche pro Minute, und die Technik, die dahinter steckt - die ist schier unglaublich."

Firmen- und Vereinslogos etwa werden damit gestickt. Dazu werden diese zunächst am PC digitalisiert. Die fertigen Stickdateien werden dann per USB-Stick in die Maschine eingegeben. Man teilt die Farben zu, platziert das Werkstück im Stickrahmen, "und dann heißt es Gas geben…" "Früher gab es in jedem Haushalt eine Nähmaschine, weiß Carmen Back noch.

"Die bekamen die Frauen zur Hochzeit." Dann, vor ein paar Jahrzehnten, ging ob zunehmender preisgünstiger industriell gefertigter Textilien das Interesse am Nähen stark zurück. Seit wenigen Jah-ren sei es aber wieder auf dem Vormarsch, hat die Schneidermeisterin festgestellt, "Nähen ist wieder in."

"Vielleicht hat der TV-Nähwettbewerb ‚Geschickt eingefädelt - Wer näht am besten?‘ mit Guido Maria Kretschmer das Interesse neu geweckt", lacht sie.

So erfreuen sich nicht nur ihre Nähkurse großer Nachfrage. Auch die Nähmaschinen finden wieder verstärkt Absatz, die Carmen Back in ihrem "Atelier" zum Verkauf anbietet. Für eventuelle Reparaturen ist ebenfalls gesorgt: die bei ihr erstandenen Modelle werden dazu an den Hersteller geschickt.

Fremdfabrikate werden direkt in Eberbach repariert. Und: auf allen Maschinen darf bei Carmen Back Probe genäht werden. Denn "Nähmaschinen sind wie Autos: man muss sie Probe fahren, um herauszufinden, welche am besten zu einem passt."