Eine neue Straßenstützmauer soll ab Sommer an der Neckarsteinacher Straße in Hirschhorn gebaut werden. Bereits werden dort Bürger per Provisorium mit Trinkwasser versorgt. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Zu erheblichen Beeinträchtigungen für motorisierte Verkehrsteilnehmer kommt es ab Sommer in der Neckarsteinacher Straße in Hirschhorn. Denn in der Nähe der Bahnhofszufahrt saniert Hessen Mobil eine in die Jahre gekommene Stützmauer. "Ende Juli beginnen die Arbeiten", bestätigt Jochen Vogel, Pressesprecher von Hessen Mobil auf Nachfrage dieser Zeitung.

Die bestehende Straßenstützmauer stammt aus den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts und weist laut Vogel eine Länge von 34 Metern auf. Diese Mauer wird abgebrochen. Vier Monate lang soll man dann unter Vollsperrung der Landesstraße 3119 die Baumaßnahme durchgezogen werden.

Auf gleicher Länge entsteht eine neue Winkelstützmauer aus Stahlbeton. Die Ausschreibung für den "Ersatzneubau" liefen derzeit, deshalb halte man sich mit Angaben zur Kostensituation bedeckt.

Während der Bauzeit werde der Verkehr über die Landesstraße L3105 umgeleitet, die am Neckar entlang verläuft. Und falls der Fluss über die Ufer schwappen sollte, könne man innerhalb von zwölf Stunden die Baustelle so einrichten, dass der Verkehr dann wieder dort per Ampelregelung einspurig passieren kann.

Wie in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung zu erfahren war, hatte Hessen Mobil eine von Bauamtsleiter Detlef Kermbach im Vorfeld vorgeschlagene Alternativlösung abgelehnt. Kermbach hatte angeregt, die bestehende Mauer nicht aufwendig abzutragen, sondern stehen zu lassen und eine neue einfach davor zu setzen. Dann hätten auch die umfangreichen Leitungsverlegungen, die in diesem Bereich bereits vor einigen Monaten gemacht wurden, entfallen können.

Die Stadt Hirschhorn ist dabei auch finanziell betroffen. Denn die Umbaumaßnahmen erfordern ein Verlegen der Trinkwasserleitung und eine Notversorgung von vier Anwohnern. Im Gestattungsvertrag mit Hessen Mobil ist geregelt, dass die Leitung bei Behinderung von Baumaßnahmen auf Kosten des Betreibers verlegt werden muss.

Die Leitung wurde mittlerweile schon ausgebaut, und die betroffenen Haushalte erhalten ihr Trinkwasser über ein Provisorium. Die Aktion kostete die Stadt rund 14.200 Euro, die die StaVo nachträglich einmütig bewilligte. Zwar ist der diesjährige Haushalt noch gar nicht beschlossen, doch handelt es sich dabei um eine nicht aufschiebbare Maßnahme, zu der die Stadt rechtlich verpflichtet ist. Weitere Kosten im Zuge der Baumaßnahmen werden durch die Verlegung von 68 Metern Leitung und drei Hausanschlüsse entstehen.