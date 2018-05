Von Elisabeth Murr-Brück

Schönbrunn. Ja, es hat mal eines gegeben, ein Lebensmittelgeschäft in Moosbrunn. Irgendwann, vor 20 Jahren oder sind’s schon 30? Oder noch mehr? Die Älteren erinnern sich nur noch dunkel. Die mittlere Generation weiß davon überhaupt nichts mehr. Leben auf dem Land: schön, aber nicht immer einfach. Wer in Schönbrunn, Moosbrunn, Allemühl und Schwanheim wohnt, muss in die Stadt, wenn zum Essen was auf den Tisch kommen soll, nur in Haag hält sich noch kleiner Laden.

Hintergrund Bestell-App noch im Sommer: Um mit neuen innovativen Lösungen dem seit Jahren erkennbaren Trend der Ausdünnung ländlicher Versorgungsstrukturen auf Dauer etwas entgegensetzen zu können, soll das Institut für Enterprise Systems an der Universität Mannheim für Schönbrunn ein intelligentes, app-basiertes Bestell- und Liefernetzwerk entwickeln. Das Institut ist Partner im Projekt [+] Lesen Sie mehr Bestell-App noch im Sommer: Um mit neuen innovativen Lösungen dem seit Jahren erkennbaren Trend der Ausdünnung ländlicher Versorgungsstrukturen auf Dauer etwas entgegensetzen zu können, soll das Institut für Enterprise Systems an der Universität Mannheim für Schönbrunn ein intelligentes, app-basiertes Bestell- und Liefernetzwerk entwickeln. Das Institut ist Partner im Projekt Intelligente Marktplätze. Die CIMA Beratung + Management GmbH wurde im Auftrag des Rhein-Neckar-Kreises sowohl in Schönbrunn als auch in Spechbach aktiv und hat dort auch die drei Bürgerforen zum Projektbeteiligungsprozess moderiert. Florian Gillwald von der CIMA beschreibt als Aufgabe für die Mannheimer App-Entwickler, dass sie die Frage beantworten müssen, wie die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung dafür genutzt werden können, die Verfügbarkeit von Waren und Dienstleistungen im Ländlichen Raum zu verbessern. Gleichzeitig sollen aber auch das örtliche Gewerbe und soziale Treffpunkte in den Gemeinden gestärkt werden. Für das Vorhaben gibt es Mittel des europäischen Leader-Fördertopfes, der Zuschüsse zur Entwicklung der Wirtschaft in ländlichen Gebieten bereitstellt. Jetzt im Mai soll der abschließende Projektbericht der CIMA fertiggestellt werden. Die Uni Mannheim plant, die Bürger noch vor den Sommerferien eine erste Testversion der Bestell-App ausprobieren zu lassen. Mit Fördermitteln sollen eine Bestell- und Abholstation, aber auch ein Kümmerer als Ansprechpartner bei Problemen finanziert werden. Hierfür hilft der Kreis den Gemeinden beim Mittel-Einwerben. Im Idealfall könnte dann noch im Herbst dieses Jahres mit einem ersten Testlauf begonnen werden. Dabei soll das System erst nur für einen kleinen Kreis Testnutzer freigegeben werden, die sich zu regelmäßigem Feedback bereit erklären, Für später ist die Öffnung für einen breiteren Kreis angedacht. Interessierte Gewerbetreibende können sich bei der Stabsstelle Wirtschaftsförderung im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis bei Denis Guth melden unter Telefon (0 62 21) 522 - 24 94 oder E-Mail: denis.guth@rhein-neckar-kreis.de.

Seit diese Woche Dienstag hat sich die Situation schlagartig gebessert. Einmal in der Woche fährt jetzt André Kruppa mit seinem rollenden Bauernmarkt durch die Schönbrunner Ortsteile, im Sortiment weit mehr als nur eine Grundversorgung. Brot und Kuchen unterschiedlicher Sorten, Milch und Käse, Joghurt und Wurst, Nudeln und Süßigkeiten, Obst und Gemüse aus der Pfalz, frische Eier, Fertiggerichte, Dosenwurst, und alle zwei Wochen Putenfleisch-Produkte. Der mobile Laden ist sogar eine echte Alternative zum Supermarkt. André Kruppa nimmt nur hochwertige Produkte in sein Sortiment, viele aus der Region, darunter Spezialitäten, die man sonst nicht so einfach kriegt wie das Mümlingtaler Brot mit Dinkel, Traubenkernmehl, Kartoffeln und Sonnenblumenkernen, Koch-käse aus der Hofkäserei in Gammelsbach, oder Fleisch von der Beerfeldener Landmetzgerei Sattler.

In wenigen Minuten hat sich eine Gruppe dankbarer Kunden vor dem Wagen angestellt. Odenwälder muss man kennen, wenn man sie richtig verstehen soll: Wer sonst kann einen Zustand so bildkräftig zusammenfassen ("Rumrenne wie en Forz im Sieb")? Wenn es um Anerkennung geht, sind sie allerdings zurückhaltender als ein englischer Lord im diplomatischen Dienst.

"Gar nicht verkehrt" sei dieser Marktwagen, sagt Karin Pöcker: "Gut, dass man nicht mehr für alles in die Stadt fahren muss." Gerade ältere Menschen ohne Auto haben jetzt ein Problem weniger. Nicht nur für sie hat André Kruppa einen speziellen Service: In jedem Ortsteil fährt er mehrere Straßen und Plätze an, dann sind die Wege kürzer, mit Klingel und Hupe kündigt er sein Kommen an.

Wer den Einkauf vereinfachen möchte, lässt die Bestellung über E-Mail (andre.kruppa@gmx.de) oder Telefon (0 60 68 / 94 02 58). vorbereiten. Das machen immer öfter nicht nur jüngere Kunden wie Andrea Hochgeschwender, die dann doch noch spontan den Einkauf erweitert. Den Rollenden Markt findet sie "einfach super".

Zustande gekommen ist die neue Dienstleistung, weil Schönbrunn mit Spechbach als Modellgemeinde am Projekt "Intelligenter Marktplatz" teilnimmt (siehe nebenstehender Text). Dabei geht es um die Nahversorgung im ländlichen Raum. André Kruppa hat daraufhin mit Jan Frey Kontakt aufgenommen. Nur zwei Wochen nach dem ersten Gespräch konnte Schönbrunns Bürgermeister als einer der ersten Kunden vom neuen Angebot profitieren - und kaufte gleich mehr, als er eigentlich vorhatte.