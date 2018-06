Von Martina Birkelbach

Eberbach. Die Anwohner der Friedrichsdorfer Landstraße freut’s, sie können zurzeit ohne Autolärm sogar vor ihren Häusern das Leben genießen. Die Anwohner der Hohenstaufenstraße ärgert’s. Nicht nur, dass sich zu Stoßzeiten Unmengen Autos durch die Straße quetschen, sondern dass diese teilweise noch rasen.

Seit vergangenen Mittwoch ist die Friedrichsdorfer Landstraße wegen Arbeiten für die Anbindung von Ver- und Entsorgungsleitungen für die Erschließung des Baugebiets Wolfs- und Schafacker voll gesperrt. Die Umleitung ist deutlich ausgeschildert: von der Odenwaldstraße über Güterbahnhofstraße und Wilhelm-Blos-Straße - und umgekehrt.

Wer nun glaubt, mit der Hohenstaufenstraße eine Abkürzungsstrecke entdeckt zu haben, sollte aufpassen. Denn dort ist es derzeit von der Odenwaldstraße her kommend nur für Anlieger erlaubt zu fahren. Zudem ist in der Hohenstaufenstraße Tempo 30 angesagt; nicht nur jetzt, sondern immer. Beide Missachtungen können kosten.

Eigentlich ist das runde weiße Schild mit dem roten Rahmen an der Ecke Odenwaldstraße/Güterbahnhofstraße bestens zu erkennen und müsste jedem klar sein: Durchfahrt verboten. Die Erklärung des Zusatz-Schildes "Anlieger frei", ergibt sich aus den zwei Worten von selbst. Bärbel Preißendörfer vom Ordnungsamt erklärt auf Nachfrage beides ganz genau.

"Bei dem Schild handelt es sich um das Zeichen 250 StVO, Verbot für Fahrzeuge aller Art." Durch den Zusatz des "Anlieger-frei-Schildes", darf durchfahren, "wer dort wohnt oder dort etwas zu erledigen hat". Das Schild dient nicht "zur Umgehung der ausgewiesenen Umleitungsstrecke". Wer es missachtet, kann zur Kasse gebeten werden.

Preißendörfer: "Laut dem bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog beträgt das Verwarnungsgeld bei Nichtbeachten des Zeichens 250 StVO für PKW‘s 20 Euro, für Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen mit Anhänger oder Busse 25 Euro und für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen (außer PKW’s und Busse) 75 Euro.

Und die Raser können sich, falls sie erwischt werden, auch schon mal auf einige Kosten einstellen. Wie Preißendörfer erläutert betragen die Verwarnungsgelder im Falle von Geschwindigkeitsübertretungen innerorts laut Verwarnungs-/Bußgeldkatalog: bis 10 km/h Überschreitung 15 Euro, 11 bis 15 km/h 25 Euro, 16 bis 20 km/h: 35 Euro. Und dann kommen schon Punkte dazu: 21 bis 25 km/h 80 Euro und ein Punkt, 26 bis 30 km/h 100 Euro und ein Punkt.

Weiter geht’s mit Fahrverboten: 31 bis 40 km/h 160 Euro plus zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot, 41 bis 50 km/h 200 Euro plus zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot, 51 bis 60 km/h 280 Euro plus zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot, 61 bis 70 km/h 480 Euro plus zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot bis hin zu über 70 km/h 680 Euro plus zwei Punkte und stolze drei Monate Fahrverbot.

Etwas Positives gibt es aber doch: Laut Timo Mechler vom Tiefbauamt wird aktuell davon ausgegangen, dass die Arbeiten in der Friedrichsdorfer Landstraße, wie vorab angekündigt, bis zum Dienstag, 19. Juni fertiggestellt sind. Dann wäre die Straße ab Mittwoch, 20. Juni wieder befahrbar. "Wir hatten etwas Probleme mit den starken Regenfällen. Das Loch in der Straße lief mit Wasser voll, wir mussten einen halben Tag unterbrechen, haben das aber schon wieder aufgeholt", so Mechler weiter.