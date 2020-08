Eberbach. (RNZ) Am ersten Septemberwochenende beginnt der "Eberbacher Sommer 2020". An zwei Standorten – In der Au und im Dr.-Weiß-Schulhof – verspricht er ein vielfältiges Angebot an Musik und Unterhaltung. Ein Pop-up-Biergarten mit Livemusik auf dem Festgelände in der Au und ein Open-Air-Kino mit Filmen und klassischen Konzertmitschnitten sollen für etwas Abwechslung in diesen besonderen Zeiten sorgen, kündigt die Stadt an. Eintritt frei.

Der Dr.-Weiß-Schulhof lädt zum Kinofeeling unter freiem Himmel ein. Um 13 und um 16.30 Uhr wird von Freitag bis Sonntag je ein Film gezeigt. Bei den Vorführungen um 19.30 Uhr kommen Klassikliebhaber auf ihre Kosten. Verschiedene Konzertmitschnitte des SWR Symphonieorchesters werden zu hören sein.

Freitag, 4. September Dr.-Weiß-Schulhof (Einlass jeweils 30 Minuten vor Beginn) 14 bis 15.45 Uhr: Kino "TKKG" (ab 6 Jahre) 16.30 bis 18.30 Uhr: Kino "Tomb Raider" (ab 12 Jahre) 19.30 bis 21.30 Uhr: Klassik Christoph Eschenbach dirigiert das SWR Symphonieorchester, Schostakowitsch: Violinkonzert Nr. 1, Hector Berlioz: Symphonie fantastique Festgelände in der Au 19 bis 22: Liveband Die dicken Kinder, (Einlass 18 Uhr) Samstag, 5. September Dr.-Weiß-Schulhof 14 bis 15.45 Uhr: Kino "Die kleine Hexe" 16.30 bis 18.35 Uhr: Kino "Jumanji: The next Level" (ab 12 Jahre) 19.30 bis 21.30 Uhr: Klassik Omer Meir Wellber dirigiert das SWR Symphonieorchester, Peter Tschaikowsky: Violinkonzert D-Dur, Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 4 Es-Dur, die Romantische. Festgelände in der Au 19 bis 22 Uhr: The Night Live Band (Einlass 18 Uhr) Sonntag, 6. September Dr.-Weiß-Schulhof 14 bis 15.20 Uhr: Kino "Pettersson und Findus 3 - Findus zieht um" 16.30 bis 18.15 Uhr: Kino "Ostwind 4 - Aris Ankunft" (ab 6 Jahre) 19.30 bis 21.15 Uhr: Klassik Christoph Eschenbach dirigiert das SWR Symphonieorchester Carl Maria von Weber: Ouvertüre "Der Freischütz", Jean Sibelius: Violinkonzert d-Moll, Dvorak: Sinfonie Nr. 9 (Aus der Neuen Welt) Festgelände in der Au 19 bis 22 Uhr: Live Jesse Tellem (Einlass 18 Uhr)

Beim Pop-up-Biergarten mit Livemusik verwandelt sich der Festplatz in der Au für drei Tage in ein kleines Festivalgelände mit Bewirtung. Ab jeweils 19 Uhr spielen angesagte Bands auf der Eberbacher Sommerbühne. Dazu gibt’s Getränke und ein kleines Speiseangebot.

Natürlich unterliegen alle Veranstaltungen den geltenden Vorschriften der Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg. Daher ist beim Einlass, auf dem Weg zum Sitzplatz und dem Toilettengang eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Getränke werden ausschließlich in Flaschen ausgegeben, die Speisen in umweltfreundlichen Einwegverpackungen. Auf den fest gebuchten Sitzplätzen im Dr.-Weiß-Schulhof bzw. an den Tischen in der Au besteht keine Maskenpflicht. Sich an einen anderen Tisch als den zugewiesenen zu begeben, ist ebenso untersagt wie die Ansammlung mehrerer Personen an anderen Stellen des Festgeländes.

An jedem Tisch sind unter Beachtung der Vorgaben und der Abstandsempfehlung sechs Plätze belegbar. Hiermit gewährleistet die Stadt als Veranstalter, dass alle Plätze den empfohlenen Abstand haben. Wer in einer größeren Gruppe bis maximal zwölf Besucher zusammen an einem Tisch sitzen will, kann dies nach eigener Entscheidung in Absprache so reservieren: unter Telefon (0 62 71) 87 241 oder auf kultur@eberbach.de. Insgesamt ist so in der Au Platz für bis zu 492 Besucher.

Drei Bands heizen ein

"The Night Live Band", "Die dicken Kinder" und "Jesse Tellem"

Über "The Night Live Band" heißt es, sie sei ein Phänomen in der deutschen Musiklandschaft. Ihr musikalischer Fokus liegt auf Popsongs verschiedener Generationen. Eigene Arrangements und Interpretationen lassen dabei auch bekannte Songs in neuem Gewand erstrahlen. Als außergewöhnlich gilt auch die Energie, mit der die Sänger auftreten. Die Band hatte schon Auftritte mit Künstlern wie Cassandra Steen, Gregor Meyle, Glasperlenspiel, Max Mutzke oder Udo Lindenberg. www.thenightliveband.de

Mit Musik und Unterhaltung auf höchstem Niveau aufzuwarten, wird der Band "Die dicken Kinder" attestiert. Seit Mai 2005 live unterwegs in ganz Europa, bieten sie ein Feuerwerk aus Musik, Comedy, Kunst und Unterhaltung. Sie spielen Rock, Pop, Soul, Funk, HipHop, Jazz, Fusion, Salsa, Calypso, Samba, Country, Rockabilly, Swing oder Klassik.

Jesse Tellem ist der Name des neuen Soloprojekts des jungen Eberbacher Künstlers Jesse Safferling. Auf der Suche nach neuen musikalischen Herausforderungen kombiniert er eingängige Pop-Elemente mit treibenden Hip-Hop- Beats und harter Rockmusik. Seit 2019 steht der Eberbacher mit seiner siebenköpfigen Band, die ebenso wie er selbst aus Absolventen der Popakademie Baden-Württemberg besteht, auf der Bühne und liefert mit jedem Konzert ein energiegeladenes, einzigartiges Konzerterlebnis.

Info: Der Eintritt ist kostenlos. Da die Teilnehmerzahl an beiden Veranstaltungsorten begrenzt ist, ist ein Ticket im Vorfeld unter www.eberbach.de zu buchen. Auch bei der Tourist-Info gibt es Eintrittskarten. Die Tickets müssen am Veranstaltungstag ausgedruckt und vollständig ausgefüllt mitgebracht werden.