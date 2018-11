Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Der Sommertagszug ist 30 Jahre älter, den gibt es schon seit 1923. Der St.-Martins-Umzug hat eine jüngere Tradition in der Stadt. 1953 kam der rührige Vorsitzende des Verkehrs- und Heimatvereins, der Apotheker Ernst Hohn, auf die Idee des illuminierten Aufmarsches in Eberbach zum 11. November jeden Jahres, dem Martinstag.

Wie auch beim Sommertagszug war der Einfall von Heidelberg abgeguckt. Die Kinder vom damaligen ersten Martinszug dürften schon lange selbst im Rentenalter sein: Das Laternelaufen wird dieses Jahr 65.

1953 war noch die Zeit des Aufbruchs. Vieles musste improvisiert werden. Statt Laternen zu kaufen, wie heute oft, bastelten die Kinder die Lichter meist selbst. Laubsägearbeiten und Pergamentpapier sorgten gleich zu Anfang für einfallsreiche Eigenproduktionen, die es im Zug stolz zu zeigen galt. Die Stecken, an denen die Laternen baumelten, waren nicht gekauft, sondern aus Haselnussstrauch vom Odenwald selbst geschnitzt.

Vom ersten Umzug sind sogar Einmachgläser bildlich festgehalten, die mit Pergamentpapier umhüllt waren und an einem ganz einfachen Metalldraht hingen. Die Motive seinerzeit: Sonne, Mond und Sterne und - Martinsgänse. Es gab aber auch schon die inzwischen üblichen käuflichen Sonnen und Monde aus bedrucktem Papier, zum leichten Aufklappen. Heute haben selbst Discounter bunte Papierlaternen und Lampions in den Regalen.

Bunte Laternen sind beim Umzug erwünscht, Regenschirme müssen nicht unbedingt sein. Archivfoto: bnc

Der Martinzug ist immer noch, zusammen mit dem Sommertagszug, ein Höhepunkt im Jahr der Schulkinder. Die Kinder hatten stets in der Schule die entsprechenden Martinslieder eingeübt: "Laterne, Laterne" und "Ich geh’ mit meiner Laterne…". Was da zu singen war, wusste man aus den anderen Städten. Aber das Ganze war ja noch in die heimische Mundart zu übersetzen. Die Liedertexte werden noch heute eingestimmt.

Der Martinstag hatte früher auch in Eberbach eine weitergehende Bedeutung, als nur den Lichterzug zu veranstalten. Es war ein wichtiger Stichtag im Leben der Bürger. Zins und Pacht mussten an diesem Tag gezahlt werden. Die Haus- und Hofangestellten wechselten jetzt ihre Stelle. Bevor es zum Umzug kam, gab es früher am Martinstag sogar einen kleinen Markt, der vom Neuen zum Alten Markt reichte und auch die Obere Badstraße umfasste. Lebkuchen aus Walldürn, Weck aus Beerfelden und tönerne Töpfe gab es zu kaufen. Die Eberbacher Kinder belustigte ein kleines Karussell. Sie schoben es selbst an, ehe sie aufspringen durften.

So mancher der einstmals noch zahlreichen Bauern im Odenwald musste feststellen, dass ihm zu Beginn des Novembers die eine oder andere, möglichst runde und große Futterrübe auf dem Stapel abhandenkam. Mit ausgehöhlten und mit Kerzen beleuchteten "Rübengeistern" erschreckten die kleinen Eberbacher die Einwohnerschaft.

So mancher Rübengeist fand sich an einer langen Stange wieder. Damit reichte das Furchteinjagen auch bis vor die Fenster im ersten Stock. Ursprünglich sollten mit dem Lichterspuk die Dämonen vertrieben werden. Dieses Brauchtum wird vornehmlich dem alemannischen Raum zugeordnet.

Beim ersten Martinszug 1953 wurden die guten alten Rübengeister bereits vermisst, wie Zeitgenossen berichten. "Brenne auf, mein Licht, aber nur meine liebe Laterne nicht." Die im Laden käuflichen, aufklappbaren Papier-Elemente fackelten beim wackeligen Gang oder dem leichtesten Wind recht schnell ab - die Kerze kippte und setzte das dünne Papier in Flammen. Sehr zur Freude des einen oder anderen Mitmarschierers.

Zum diesjährigen St.-Martins- und Laternenumzug versammelt man sich am Sonntag, 11. November, um 18 Uhr im Hof der Dr.-Weiss-Schule, ehe es losgeht: durch das Bettendorf‘sche Tor, über den Alten Markt runter zur Neckarfront, Binnetzgasse, Untere und Obere Badstraße, zur Adolf-Knecht-Straße. Die Auflösung ist im Schulhof. Dort gibt es eine Abschlussveranstaltung mit der Ausgabe der berühmten gebackenen Martinsmännchen. Auch dieses Jahr reitet wieder Sankt Martin hoch zu Ross voran. Der Umzug wird vom Bürger- und Heimatverein organisiert, dem Nachfolger des ersten Veranstalters von vor 65 Jahren.