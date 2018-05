Von Christofer Menges

Eberbach. Die Weltrekordhalterin im Langstreckensegelflug, Anja Kohlrausch, und Langstreckenläufer Tobias Balthesen sind Eberbachs Sportler des Jahres 2017. In der Mannschaftswertung ging der Titel wie schon im Vorjahr an den Juniorinnen-Doppelzweier der Eberbacher Rudergesellschaft mit Amelia Isabel Böhle und Hanaa Outojane.

Gestern Abend um kurz nach halb acht gab Bürgermeister Peter Reichert in der gut besuchten Eberbacher Stadthalle die Ergebnisse der Sportlerwahl bekannt. Von 43 Stimmberechtigten hatten sich 28 an der Wahl beteiligt.

Bei den Frauen wurde Anja Kohlrausch auf den ersten Platz gewählt, die in neun Stunden im Segelflugzeug in Namibia 1137 Kilometer zurückgelegt und damit einen neuen Weltrekord aufgestellt hat. Außerdem gewann sie die deutsche Meisterschaft im Streckensegelflug.

Auf dem zweiten Platz landete Nina Roehling von der Eberbacher Rudergesellschaft. Sie wurde Zweite beim Bundeswettbewerb im Leichtgewichts-Einer und baden-württembergische Landesmeisterin im Mädchen-Einer. Den dritten Platz belegte Karatekämpferin Nele Häuselmann, die im Team den Goju-Ryu-Europa-Cup gewann, Dritte bei den deutschen Juniorenmeisterschaften und Erste bei den Landesmeisterschaften wurde.

Bei den Männern holte sich Langstreckenläufer und Neu-Eberbacher Tobias Balthesen den „Sportler des Jahres“-Titel. Er wurde in der Altersklasse M40 deutscher Vizemeister im Zehn-Kilometer-Straßenlauf und deutscher Meister in der Mannschaftswertung. Der zweite Platz ging an den Sportschützen Sascha Back, der bei der IPSC-Europameisterschaft und bei der deutschen Meisterschaft mit dem Revolver jeweils Zweiter wurde. Der dritte Platz wurde gleich zweimal vergeben: Zum einen an Motorsportler Lukas Friedrich, unter anderem für den ersten Platz mit der Mannschaft im Bundesendlauf im Superkartslalom, zum anderen an Ruderer Moritz Braun, der im Junioren-A-Einer Zweiter bei den Landesmeisterschaften wurde. Bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres wird traditionell nur das Gewinnerteam bekanntgegeben. Hier landete wie schon 2016 der Juniorinnen-Doppelzweier der Eberbacher Rudergesellschaft mit Hanaa Outojane und Amelia Isabel Böhle ganz vorne. Der Zweier wurde Vierter bei den deutschen Juniorenmeisterschaften und holte zwei Landesmeistertitel.

Insgesamt wurden bei der knapp zweistündigen Ehrung in der Stadthalle 161 Eberbacher Sportler für ihre Leistungen in diesem Jahr mit 17 Gold-, 30 Silber- und 114 Bronzemedaillen ausgezeichnet. Im Rahmenprogramm spielte die „Eberbach All Stars“-Band der Musikschule. Die Badminton-Abteilung des Eberbacher Turnvereins und Anna-Lena Kappes, Tanzmariechen der KG Kuckuck, zeigten Showeinlagen.