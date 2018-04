Eberbach. (rho) Ein aktuelles Bild vom Müllberg an einer Stelle in der Eberbacher Innenstadt kann man sich sprichwörtlich nicht machen. Denn stündlich, fast schon minütlich, ändert sich die Lage in der Brühlstraße zur Ecke Bahnhofstraße. Jetzt ein Foto schießen, bedeutet schon kurze Zeit später eine Änderung des Gesamteindrucks. Ein einladendes Bild ist es jedenfalls nicht.

An der belebten Innenstadt-Ecke hatten Nachbarn zwei Wochen vor Ostern regulär bei der AVR in Sinsheim ihren Sperrmüll angemeldet und auch die Zusage für eine Abholung bekommen. Ausgerechnet am Dienstag nach Ostern sollte der Unrat morgens um 6 Uhr bereitgestellt sein. Entsprechend wurde er am Ostermontagabend rausgelegt.

Doch schon wenige Minuten nach Ende der Aktion hatten etliche Interessenten den Sperrmüllhaufen von unten nach oben gedreht, ob es denn auch für sie etwas Verwertbares geben könnte. Da stand dann noch die Nacht zum Abholtermin bevor. Und als die Müllmänner morgens anfuhren, war noch so einiges aus der Nachbarschaft dazugelegt oder auch einiges mitgenommen worden.

Als die Transporter der AVR am Dienstagmorgen anrückten, waren Chaos und Umfang offenbar übergroß. Die Müllmänner standen zwar zweimal vor dem Haufen, sind aber dann doch unverrichteter Dinge davongefahren.

Eine Rückmeldung darüber, warum der Müll nicht mitgenommen wurde, liegt in der AVR-Zentrale allerdings nicht vor. Für Donnerstag hatte ein anderer Anwohner Elektroschrott und Eisen angemeldet, der fast an der gleichen Stelle abgelegt wurde. Dieser wurde ordentlich abgeholt. Der Müll vom Dienstag aber ist geblieben. Inzwischen haben sich auch noch ein paar Matratzen dazugesellt.

Des Haufens nimmt sich jetzt neben Eberbachs Ordnungsamt noch einmal die Reklamations-Abteilung der Sinsheimer Müllentsorger an. Die AVR weist darauf hin, dass Reklamationen wegen nicht abgeholten Sperrmülls so schnell wie möglich vorgebracht werden sollen.