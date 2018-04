Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Der Parkplatz ist um diese Uhrzeit hell erleuchtet, aber nur spärlich belegt. Eine Stunde vor Ladenschluss um 22 Uhr steht über die ganze Fläche an der Güterbahnhofstraße ein halbes Dutzend Autos verteilt. Drinnen im Rewe warten ein paar Kunden an zwei Kassen - noch sind’s zwei. "Herr Keßler bitte!", ruft jemand über Lautsprecher. Gerhard Keßler, Betreiber dieses Supermarkts, eilt Richtung Kassen, die zweite schließt um 21 Uhr, er muss abrechnen.

Der Markt ist taghell wie immer, wirkt aber jetzt doppelt so groß wie tagsüber: wenig Kundschaft, kaum Personal. Es herrscht eine Ruhe, die sich durchaus als wohltuend beschreiben lässt - keine musikalische Beschallung, kein hektisches Gerenne, gedämpfte Stimmen. Dafür lassen sich um diese Zeit ganz andere Geräusche vernehmen: die roten Kunststoffkörbe zum Hinterherziehen rappeln jetzt penetrant, man hört sie lange bevor man sie sieht. Und man hört jeden einzelnen. Der Kühlschrank brummt erstaunlich laut, die Kühltruhe rattert. Fällt normalerweise gar nicht auf.

Einräumkolonnen wie andernorts oft um diese Uhrzeit fehlen hier. "Wir räumen zweimal die Woche überwiegend morgens ein", sagt Gerhard Keßler. Nach 21 Uhr sind nur noch eine Kassiererin, eine Verkäuferin an der Käse- und Wursttheke, eine Ladenaufsicht und der Chef im Einsatz. Keßler selbst übernimmt die Spätschicht ab 18 Uhr allerdings nur einmal die Woche.

Das Personal - es sind ausschließlich Frauen - wirkt besonders entgegenkommend und hoch motiviert. An der Servicetheke genießt der einzige Kunde, der sich offenbar nicht so recht entscheiden kann, volle Aufmerksamkeit: "Lassen Sie sich Zeit, wenn Sie so weit sind, sagen Sie’s mir!" zeigt die Verkäuferin ein strahlendes Lächeln. So spät noch? "Mir macht das nichts", sagt sie freundlich, "man gewöhnt sich dran". Auch die Kunden machen jetzt augenscheinlich keinen Stress mehr. Das Tempo ist raus.

Man schlendert durch die Regale, nimmt hier noch was Süßes, da einen Liter Milch, eine Dose Bier mit. Im Augenblick lassen sich nur Männer und Frauen blicken, die alles in der Hand zur Kasse tragen: Sonnenblumenöl, Nudeln, Käse, Toilettenpapier, Toast, frischen Obstsalat. Drei Jungs beratschlagen sich am Chipsregal. "Lecker!", ruft eine Stimme irgendwo aus der Tiefe des Sortiments, keine Ahnung was gemeint ist, aber man wird neugierig.

Was die Späteinkäufer am Ende aufs Kassenband legen, ist nichts anderes als tagsüber, hat Keßler beobachtet. Je nach Jahreszeit werde nur unterschiedlich viel eingekauft: "Im Winter, wenn’s draußen dunkel ist, kommen weniger. Im Sommer, wenn gegrillt wird und wenn in der Stadt was los ist, ist mehr Betrieb". Gerade in den Abendstunden beobachtet der Marktchef aber auch "extrem gute Einkäufe", weil die Leute da ihre Ruhe haben.

Ein Ehepaar schiebt jetzt einen gut gefüllten Einkaufswagen vorbei, obenauf ein gewaltiger Vorrat an lila Fruchtjoghurt in Gläsern. "Das ist so entspannend am Abend", schwärmt die Frau, "tagsüber bin ich immer total genervt!" Tatsächlich, bestätigt der Marktchef, würden Abendeinkäufe immer beliebter. "Die Lebensgewohnheiten haben sich geändert, und bei den Berufstätigen gibt es die typische Arbeitszeit von 8 bis 17 Uhr nicht mehr."

Wurde früher vorzugsweise vormittags eingekauft, verlagere sich das Geschäft jetzt mehr in die Nachmittags- und Abendstunden. Auch die eigenen Mitarbeiterinnen - laut Keßler sind es oft Hausfrauen oder Studentinnen - begrüßen es, zwischen 18 und 22 Uhr arbeiten zu können: "Für sie ist das oft die einzige Möglichkeit, einer Beschäftigung nachzugehen."

Der Zeiger rückt auf halb zehn vor, Zeit für Gerhard Keßler, die empfindlichen Sachen aus der Obst- und Gemüseabteilung in die Kühlräume zu karren. Salate, Beeren, Blumenkohl, Sellerie - alles mit Blättern macht sonst über Nacht schlapp. Dass Kunden im Laden Ärger machen, sei abends nicht häufiger der Fall als am Tag, sagt Keßler. Manchmal sei abends auch überhaupt nichts los, "dann läuft’s wieder richtig gut". Man steckt nicht drin. Feste, immer gleiche Öffnungszeiten, daran sollte in seinen Augen aber nie gerüttelt werden: "Die Leute müssen sich blind darauf verlassen können."

Am Ausgang neben der Kasse dudelt und blinkt plötzlich das Kinderauto, offenbar hat noch niemand den Stecker gezogen. Kinder sind jedenfalls nicht mehr im Laden. Und draußen auf dem Parkplatz stehen kurz vor 22 Uhr immer noch gleichviele Autos, nur an anderen Stellen. Bis zum Schluss kommen noch Leute zum Einkaufen.