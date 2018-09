Im sommerlich weißen Kurzarmhemd: Bürgermeister Peter Reichert an seinem Schreibtisch im Rathaus. Wenn es warm ist: "Am Morgen kräftig lüften, und tagsüber unser gutes Leitungswasser genießen". Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Was macht ein Bürgermeister in der sitzungsfreien Sommerzeit? Wir haben nachgefragt bei Peter Reichert (53), Bürgermeister in Eberbach seit Januar 2013; vorher Bürgermeister in Neidenstein.

Mögen Sie den Sommer oder sind Sie eher ein "Wintertyp"?

Für mich hat jede Jahreszeit ihren besonderen Reiz. Viele Jahre habe ich tagtäglich in und mit der Natur gearbeitet, vor allem während dieser Zeit habe ich alle vier Jahreszeiten lieben gelernt.

Sommerferien, eine Zeit ohne Gemeinderats- oder Stadtverordneten-Sitzungen. Wie empfinden Sie diese Zeit?

Die sitzungsfreie Zeit tut gut. Ich spüre immer wieder, dass ich und bestimmt auch die Gemeinderäte, dass wir diese Zeit einfach brauchen. Da wir in Eberbach jede Woche mindestens eine Sitzung haben, die ich gerne selbst leite, eröffnet sich in der sitzungsfreien Zeit für mich die Möglichkeit, selbst Urlaub zu machen.

Was fällt während der Sommerferien bei Ihnen im Rathaus noch alles aus?

Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Natürlich vor allem die Familien mit schulpflichtigen Kindern nutzen die Sommerferien als Urlaubszeit. Für mich ist es auch angenehm, dass in dieser Zeit nicht so viele Außen- und Abendtermine stattfinden, auch hier wird natürlich auf die Ferien Rücksicht genommen.

Verwaltungsarbeit ist so komplex geworden, auch die Kommunikationsmöglichkeiten haben sich grundlegend gewandelt, so dass eigentlich kaum mehr von einer Sommerpause gesprochen werden kann. Ich selbst kontrolliere auch in meinem Urlaub täglich meine Mails und erledige Dinge, die kaum aufzuschieben sind. Es macht ohnehin keinen Spaß, nach zwei Wochen Urlaub an seinen Arbeitsplatz zu kommen und 500 unbearbeitete Mails abarbeiten zu müssen.

Und gibt es Arbeiten im Rathaus, die ausschließlich im Sommer gemacht werden?

Natürlich gibt es solche Arbeiten im "Gesamtkonzern" Stadtverwaltung. Im Sommer laufen die Baumaßnahmen auf Hochtouren, die Mäh- und Pflegearbeiten der Stadtgärtnerei bzw. des Bauhofes fallen vor allem in die Sommermonate, Schneeräumen ist eher selten angesagt (lacht).

Welche Aufgaben stehen für Sie als Bürgermeister während dieser großen Ferien an?

Wir sind derzeit in wichtigen Planungs-und Entscheidungsprozessen, beispielsweise seien hier die Feuerwehrhaus- und Kindergartenplanungen, die Hallenbad-Überlegungen genannt.

Nach meinem Urlaub findet unser Kuckucksmarkt statt und am Wochenende 8. und 9. September unser 150-jähriges Feuerwehrjubiläum. Da darf der Bürgermeister nicht fehlen. Für Langeweile oder "Füße hoch" bleibt also keine Zeit.

Gibt es auch Arbeiten, die Sie speziell in diese Zeit legen?

Leider ist zeitlicher Leerlauf nicht gegeben oder zumindest nicht üppig. So kann man eigentlich keine Arbeiten für diese Zeit aufschieben.

Sind die Sommerferien bei ihren Mitarbeitern im Rathaus eine beliebte Reisezeit?

Immer noch sind die Sommerferien, fast gleichrangig allerdings sind die Pfingstferien, eine Hauptreisezeit.

Wie sieht es zum Eberbacher Kuckucksmarkt aus, sind da alle wieder zurück?

Viele mit Sicherheit, denn wer will sich dieses Eberbacher Highlight schon entgehen lassen?

Wann steht für Sie selbst Urlaub an und verraten Sie uns wohin die Reise geht?

Kuckucksmarktbedingt werden meine Frau und ich gleich zum Beginn der Sommerferien Urlaub machen. Wir sind Camper und fahren in diesem Jahr ins "Mutterland des Campens" nach Holland.

Was ziehen Sie an den heißen Tagen als "Dienstkleidung" an?

Ich wähle leichte Bekleidung. Gegen die Sonne ein weißes Kurzarmhemd. Eine Krawatte trage ich nur, wenn es vom Anlass her notwendig.

Wie kühlen Sie sich im Büro?

Am Morgen kräftig lüften und tagsüber unser gutes Leitungswasser genießen, um von innen heraus zu kühlen.