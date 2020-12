Eberbach. (RNZ) Am Mittwocg, 23. Dezember, werden in Eberbach von 9 bis 17 Uhr kostenlose Corona-Schnelltests zur Verfügung gestellt. Wie das Landratsamt mitteilt, ist aber eine Voranmeldung notwendig, das Kontigent ist begrenzt.

Unter der Nummer 06221 522-1881 können Sie sich anmelden. Die Antigentests werden in der Mensa des Steigeschulzentrums, Steigestraße 105/1 in Eberbach durchgeführt.

Mit der Schnelltestung soll ein möglichst sicheres Weihnachtsfest für besonders gefährdete Personengruppen ermöglicht werden. Zudem soll die Bevölkerung für den Schutz besonders gefährdeter Gruppen vor dem Coronavirus sensibilisiert werden.

Das Angebot richtet sich somit in erster Linie an Angehörige von Risikogruppen wie etwa Großeltern und Personen mit Vorerkrankungen. Eingeladen zur Testung sind nur all jene, die an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen alte oder kranke Angehörige besuchen möchten, die sonst einsam und alleine wären.