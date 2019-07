Von Martina Birkelbach

Eberbach. 2009, ein Jahr des Umbruchs im Eberbacher Krankenhaus. Neben einem Wechsel an der Führungsspitze laufen die Sanierungen des Gebäudes auf Hochtouren. Begonnen wird im März mit dem zweiten Stockwerk; alles wird komplett entkernt und erneuert. Bis Ende des Jahres war die zweite Etage fertig, dann ging es weiter, Stockwerk für Stockwerk. 2012 im Dezember war der große 6,2-Millionen-Euro-Umbau, der unter anderem auch einen Einbau von Bädern beinhaltete, beendet. 4,1 Millionen Euro hat der Rhein-Neckar-Kreis als Träger übernommen, den Rest übernahm die baden-württembergische Krankenhausförderung. 1967 wurde das Bettenhaus gebaut, danach gab es immer nur Teilsanierungen; der Umbau galt als eine der größten Baumaßnahmen im Krankenhaus überhaupt.

Im Oktober 2009 hatte Klaus Eiermann, bisheriger Leiter der Krankenhäuser Sinsheim und Eberbach, seinen Eberbacher Schreibtisch an Martin Hildenbrand abgegeben. Eiermann wollte sich verstärkt um das weit größere Krankenhaus und die Reha-Klinik in Sinsheim kümmern, da es dort "einen Engpass in der Verwaltung gab". Das Ganze war ein erster Schritt für ihn, denn am 30. Juni 2011 ging Eiermann in den Ruhestand und Hildenbrand übernahm auch die GRN-Klinik Sinsheim.

Der Eberbacher Hildenbrand wurde 1984 von Eiermann als Personalsachbearbeiter eingestellt. 1988/89 sammelte er Erfahrungen im Landratsamt. Zurück im Stauferstädtchen wurde er schon Ende 1989 zum stellvertretenden Verwaltungsleiter ernannt; er führte den Betrieb in Eberbach bis 2006. Im Zuge von Umstrukturierungen wechselte er 2006 als Klinikleiter nach Weinheim. Im Jahr 2009 teilte er sich die Arbeit als Leiter in den Häusern Weinheim und Eberbach auf.

Seit 1. Juli 2019 stehen die GRN-Kliniken Eberbach und Sinsheim nun unter neuer Leitung: Martin Hildenbrand verabschiedete sich in den Ruhestand. Sein Nachfolger in der Klinik Sinsheim wurde der bisherige stellvertretende Klinikleiter, Thorsten Großstück. In Eberbach wird zunächst Hildenbrands erfahrener Stellvertreter Ralf Geiger kommissarisch die Klinikleitung übernehmen.