Von Martina Birkelbach

Schönbrunn. Die Erinnerungen an den schrecklichen Unfall am 28. Dezember 2014 sind heute noch vorhanden - und oft überwältigen sie die inzwischen 18-Jährige urplötzlich. Es waren Sekunden, die ihr junges Leben komplett verändert haben. "Ich hatte Durst, sagte zu der Fahrerin, eine Familienfreundin, dass ich mich kurz abschnalle. Ich bückte mich nach der Handtasche und saß dann plötzlich in einer Art Männchenstellung, blickte starr geradeaus. "Wir rutschen" hörte ich die Fahrerin noch rufen, dann lag ich im Acker und Ersthelfer wuselten um mich herum. Sie informierten den Notarzt, redeten mit mir und brachten Decken. Es waren vier oder fünf Menschen - am Himmel waren Wolken und es wurde recht schnell dunkel - Dann ertönten schon die Sirenen in Schönbrunn."

An viel mehr kann sich Monique Christian heute, fast vier Jahre später, nicht mehr erinnern. Aber sie ist sich sicher: Ohne die Ersthelfer wäre ihr Leben vielleicht an diesem Tag vorbei gewesen. Wer die Ersthelfer waren, ist ihr bis heute nicht bekannt. Aber Monique möchte die Menschen gerne treffen und ihnen danken. Warum sie fast vier Jahre später auf die Suche geht, ist ganz einfach: "Inzwischen geht es mir etwas besser und ich versuche das alles zu verarbeiten."

Das Auto am 28. Dezember 2014 im Acker beim Kreisel in Schönbrunn. Archivfoto: Mechler

Die Folgen des Unfalls: Beckenringtrümmerfraktur und eine Schädigung sämtlicher innerer Organe. Monique kam auf die Intensivstation der Heidelberger Uni-Klinik, erst in die Chirurgie, dann in die Orthopädie. "Ich lag komplett flach, konnte die Beine nicht bewegen; ich hatte insgesamt etwa 15 Operationen". Ende Januar 2015 kam sie für zwei Monate in die Reha nach Schömberg im Schwarzwald, "dort habe ich wieder laufen gelernt".

Bis heute muss Monique mit einer leichten Lähmung am rechten Bein klar kommen, oft stolpert sie über ihre eigenen Füße. "Das rechte Bein hat einfach nicht mehr die volle Kraft. Ich gehe oft schwimmen im Neckar bei Hirschhorn. Da sind aber immer Freunde dabei. Die helfen mir, das Bein ins Wasser zu heben, und passen auf, dass im Wasser nichts passiert. Einige sind auch bei der DLRG." Eine Operation, ein neues künstliches Becken, wäre möglich, "aber die Ärzte raten ab - Es steht 50 zu 50, dass ich danach im Rollstuhl lande".

Dazu kommen psychische Belastungen: "Ich kann schlecht schlafen und habe manchmal Zusammenbrüche". Die Bilder und "Videos" des Unfalls kommen oft in ihr hoch, "manchmal sehe ich auch alles aus Sicht einer dritten Person; also irgendwie von oben".

Die Familienfreundin hatte Monique gefragt, ob sie mit ihrer damals fünfjährigen Tochter spielen wollte. Monique sagte zu und wurde in ihrem Wohnort Schwanheim abgeholt. "Ich hatte kurz vorher ein komisches Bauchgefühl", erinnert sie sich. Die Fahrt sollte nach Haag gehen und endete beim Herrmann-Münz-Kreisel in Schönbrunn. Monique: "Laut Polizei ist sie mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren, auf einer dicken Eisschicht mit Schnee drüber." Der Kontakt zu der Familienfreundin samt heute achtjähriger Tochter ist inzwischen abgebrochen.

Hintergrund Hintergrund Mädchen aus Auto geschleudert Der Wintereinbruch hat am späten Sonntagnachmittag weitere Unfallopfer in der Region gefordert. In Schönbrunn wurden eine 36 Jahre alte Frau und ein 14-jähriges Mädchen zum Teil schwer verletzt, als sich ihr Auto auf schneebedeckter Fahrbahn mehrfach überschlug. Das Mädchen schleuderte laut Polizei mehr als 60 Meter weit [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Mädchen aus Auto geschleudert Der Wintereinbruch hat am späten Sonntagnachmittag weitere Unfallopfer in der Region gefordert. In Schönbrunn wurden eine 36 Jahre alte Frau und ein 14-jähriges Mädchen zum Teil schwer verletzt, als sich ihr Auto auf schneebedeckter Fahrbahn mehrfach überschlug. Das Mädchen schleuderte laut Polizei mehr als 60 Meter weit aus dem Fahrzeug heraus. Die Frau aus Schwanheim fuhr auf der K 4105 in Richtung Schönbrunn, als sie in einer lang gezogenen Rechtskurve vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das Auto kam von der Straße ab und stürzte eine Böschung hinunter. Die Fahrerin zog sich bei dem Unfall eine Gehirnerschütterung und ein Schleudertrauma zu. Ihre fünf Jahre alte Tochter, die im Kindersitz saß, kam mit dem Schrecken davon. Ein 14-Jähriges Mädchen aus Haag, das im Unfallauto auf der Rückbank saß, wurde aus dem Fahrzeug heraus geschleudert und erlitt eine Beckenfraktur. Laut Polizei war das Mädchen nicht angeschnallt. Alle Unfallopfer kamen in Krankenhäuser nach Sinsheim und Heidelberg. An dem Fahrzeug entstand nach Angaben der Polizei Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Feuerwehr aus Schönbrunn war mit fünf Fahrzeugen und 44 Mann im Einsatz. (gum) (Anm. d. Red. 2018: Das Mädchen war/ist aus Schwanheim)

[-] Weniger anzeigen

Monique hat zur Zeit des Unfalls noch die neunte Klasse der Eberbacher Werkrealschule (inzwischen Gemeinschaftsschule) besucht. Nach der Reha ist sie von April bis Juni wieder dorthin. Im September ist sie auf das SRH Berufsbildungswerk in Neckargemünd gewechselt; 2017 hat sie dort eine Klasse "Vorbereitung Arbeit und Beruf" (VAB) abgeschlossen, in Kürze (im September) will sie ebenfalls dort den Hauptschulabschluss absolvieren.

Manchmal umkreist sie die Frage: "Warum ausgerechnet ich?". Doch die 18-Jährige versucht inzwischen, den Unfall mit seinen Folgen zu akzeptieren. Ihr berufliches Ziel war früher "Rettungsassistentin". Wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigungen ist das nun nicht mehr möglich. Deshalb plant sie nach dem Hauptschulabschluss eine Ausbildung zur "Alltagsbegleiterin" an einer Berufsschule in Heidelberg. Damit könnte sie als "Beschäftigungstherapeutin für ältere Menschen" arbeiten.

Wie Monique erklärt, bekam sie eine "minimale Teilschuld", weil sie nicht angeschnallt, bzw. kurz abgeschnallt war. Die Ärzte haben eine komplette Heilung bei ihr ausgeschlossen. Ihr Ziel: "Nicht im Rollstuhl landen". Ab und zu hat sie auch Schmerzen: am Bein, am Oberschenkel und an der Hüftpfanne. Ob sie die Bilder und Videos jemals aus ihrem Kopf verdrängen kann? Sie weiß es nicht. Ihr größter Wunsch ist jetzt erst einmal, nachdem sie sich bei den zahlreichen Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Schönbrunn bedankt hat, auch den Ersthelfern "Danke" zu sagen. Sie will die Menschen kennenlernen, die uneigennützig zur Stelle waren und die damals 14-Jährige durch ihren Einsatz vielleicht sogar vor dem Tod bewahrt haben.

Wer weiß, wer diese Ersthelfer waren, möge sich bitte an die Redaktion wenden. Oder, die Personen selber erinnern sich und melden sich an: E-Mail: martina.birkelbach@rnz.de oder Telefon (0 62 71) 92 55 74 62.