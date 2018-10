Schönbrunn. (MD) Für Unmut bei einigen Gemeinderäten sorgte in der jüngsten Sitzung die Schlussrechnung für den Neubau des Feuerwehrhauses. Denn die Kosten liegen rund eine Million höher als die erste Schätzung betrug. Abgerechnet wurden ziemlich genau 2,7 Millionen Euro für das Großprojekt, das im März 2015 begonnen wurde.

Bauamtsleiter Karl Wilhelm ging detailliert auf die Kosten ein. Beim Hochbau alleine liege man zwischen der Schätzung zum Bauantrag im Jahr 2014 und der abgerechneten Summe um 320.000 Euro darüber, was einer Steigerung von etwa 25 Prozent entspreche. Zudem seien die Kosten für Einrichtung und Ausstattung der Gebäude in Höhe von etwa 95.000 Euro in der Baukostenschätzung nicht eingerechnet gewesen, was üblich sei.

Teurer geworden sei die äußere Erschließung auch deshalb, weil man im Zuge der Baumaßnahme das angrenzende Sportgelände mit Wasser und Kanal versorgt habe. Bei späterer Kostenberechnung und tatsächlicher Abrechnung habe man fast eine Punktlandung hingelegt, betonte Wilhelm.

Heftig debattiert wurde anschließend. "Ich kann damit nicht zufrieden sein", tat Ingo Kreutzer (CDU) seinen Unmut kund. "Hätten Sie 2013 im Gemeinderat eine Mehrheit dafür bekommen, wenn Sie diese Zahlen genannt hätten?", fragte er in Richtung Bürgermeister Jan Frey. "Alle Zahlen wurden diesem Gremium zur Beschlussfassung vorgelegt", konterte dieser. "Normalerweise würd’s mir bei dieser Abrechnung die Sprache verschlagen", war Karin Koch (CDU) empört. Aber bei fast jeder Vergabe habe man sich gefreut, dass man günstiger als vorgesehen wegkomme.

"Und dann war ich immer wieder bass erstaunt, dass der Planer stets mit was Neuem kam". "Es ist müßig, jetzt noch über die Kosten zu diskutieren", wollte Jürgen Dinkeldein (FW) die Wogen glätten. Denn ändern könne man sowieso nichts mehr. "An der Preisexplosion ist der Staat nicht ganz unschuldig", warf Volker Wesch (CDU) ein.

Denn durch stetig gestiegene Vorschriften seien Steigerungen "von 50 bis 60 Prozent normal". Alexander Wäsch (FW) befand, "dass der Hund da begraben liegt, weil die Schätzung einfach zu niedrig war". Er könne das gar nicht begreifen, denn der Planer habe so ein Projekt doch nicht zum ersten Mal gemacht. Das wollte Jan Frey so nicht stehen lassen: "Der Planer hat sich an die von der Gemeinde gelieferten Grobdaten gehalten", versicherte der Bürgermeister.

Damals habe vieles wie etwa die Ausführung der Fliesen und Böden noch gar nicht festgestanden. Jürgen Bayer (FW) erkundigte sich nach der Instandsetzung von mittlerweile am Gebäude aufgetretenen Schäden. Beispielsweise seien Platten gerissen und etliche Silikonfugen defekt. Deren Ausbesserung laufe alles über die Gewährleistung, die die Handwerker hätten geben müssen, antwortete Karl Wilhelm. Abzustimmen brauchte man über die Schlussrechnung nicht, der Gemeinderat nahm sie lediglich zur Kenntnis.